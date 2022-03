Liga Uruguayense: El Apertura local tiene nombre y programación

Tras la reunión habitual de los días lunes en la sede liguista de calle Antártida Argentina, se definieron varias cuestiones relativas al fútbol local. La primera de ellas concierne al nombre de todos los torneos Aperturas de todos los departamentos de la liga, que se llamarán “Centenario de la Liga de fútbol de Concepción del Uruguay”. Que fue decidido y aprobado en la reunión con todos los delegados presentes.

También se definió el programa de la 2da Fecha del Apertura para las 1ra y 3era categorías del fútbol masculino. A continuación la programación de la 2da fecha:

Sábado:

Cancha de Cace: Atlético Colonia Elia vs Parque Sur. Horario: 16hs (3ra) 18hs (1ra)

Domingo:

Cancha de Engranaje. Engranaje vs Agrario Rocamora. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).

Cancha de María Auxiliadora: María Auxiliadora vs Almagro. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).

Cancha de Atlético Uruguay: Atlético Uruguay vs Lanús. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).

Cancha de Gimnasia: Gimnasia vs Rivadavia. Horario: 14:30hs (3ra) 16:30hs (1ra).