Lionel Messi despidió a Luis Suárez con un mensaje apuntando al presidente del Barcelona

Lionel Messi apuntó nuevamente a la dirigencia del Barcelona y agregó un capítulo más a la novela con el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu. En esta oportunidad, Messi utilizó su cuenta de Instagram para despedir a Luis Suárez, con quien formó un gran vínculo desde su arribo al club a mediados de 2014. Era habitual verlos de vacaciones juntos y sus parejas incluso tuvieron un negocio juntas.

Entre las palabras de despedida recordando los momentos con el delantero oriental, Messi apuntó contra Bartomeu: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, expresó Lionel.

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó su despedida que contó con un gran apoyo de su amigo Neymar entre los comentarios.

De la histórica delantera titular del Barcelona con la que consiguió su última Champions League formada por Messi, Suárez y Neymar, solamente queda el argentino. Suárez irá al Atlético Madrid del Cholo Simeone y Neymar se unió al Paris Saint-Germain en el 2017.