Lionel Messi, ganó el Olimpia de plata y de oro 2021

Como ocurre al final de cada año en Argentina, el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires reconoció con los Premios Olimpia a los mejores deportistas de cada disciplina. Y el fútbol tuvo a su esperado y merecido ganador.

Lionel Messi fue galardonado con el Olimpia de plata, en la terna que compartió con Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Aldana Cometti, jugadora del Levante y la Selección argentina. Pero eso no fue todo: al igual que hace una década, también se quedó con el Olimpia de oro al mejor deportista argentino del año.

El crack argentino tuvo un 2021 inolvidable en el que logró ganar la Copa América, su primer título con la Selección argentina, rompiendo así la sequía de conquistas de la Albiceleste de casi tres décadas. Además, el jugador del PSG obtuvo este año nada menos que su séptimo Balón de Oro.

Con la de este año, el mejor del mundo se quedó nada menos que doce veces con la estatuilla de plata; ya la había recibido en 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 y 2019. Además, en 2011 también había ganado el de oro.

El de Messi no fue el único Olimpia de oro de la jornada: como en 2020 no se pudo realizar la gala debido a la pandemia de coronavirus, el premio se entregó este año y el ganador fue el tenista Diego Schwartzman, quien compartió terna con Carlos Tevez, Nadia Podoroska, Nicolás Sánchez y Facundo Campazzo.