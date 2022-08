Lionel Scaloni: “Es inútil que diga que vamos a ganar”

Cada vez falta menos para el Mundial Qatar 2022. Y, más allá de la ilusión que genera en los hinchas el nivel de la Selección Argentina, Lionel Scaloni es cauteloso, a casi tres meses del debut frente a Arabia Saudita en el certamen.



“Hay muchas selecciones buenas que pueden llegar a competir. No menos de diez selecciones que pueden decirse que van a jugársela”, expresó el entrenador de la Albiceleste. Y añadió: “Lo que hago es ir partido a partido. Es inútil que diga que vamos a ganar la Copa del Mundo, porque es mentira. Hay grandes selecciones. Se puede dar como no se puede dar. A competir, vamos a ir a competir. Este equipo compite con quien sea”.

El director técnico entiende que “es indudable que la gente está ilusionada” pero insistió en que “hay que tener los pies sobre la tierra”. “La Selección va a dejar todo, hasta la última gota de transpiración para llegar adonde pueda. Lo que tiene que saber la gente es que esta Selección nos va a representar. El resultado puede ser el que sea, pero la gente entenderá que dieron todo”, afirmó en una entrevista con ESPN.

A su vez, se refirió a la lista de jugadores para la Copa del Mundo: “No descartamos nada porque no está bueno ni tendríamos que hacerlo. Tenemos bastante claro que la lista saldrá de los que han estado con nosotros. Tenemos todavía un tiempo prudencial”.

En la entrevista, Lionel Scaloni también realizó un breve análisis de los rivales de la Selección Argentina en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022: Arabia Saudita, México y Polonia. “El primero es Arabia. Los tres son difíciles, pero el primero tiene una connotación diferente. Es el debut”, dijo.

“Después, México históricamente sabemos que crece en los Mundiales. Tiene un gran entrenador (Gerardo Martino) y grandes jugadores. Polonia es el rival europeo. Más allá de que haya clasificado en repechaje, tiene sus jugadores, Lewandowski, Zieliński, jugadores de buen nivel”, agregó.

Con la consagración en la Copa América, fue furor el término Scaloneta, algo que no convence del todo al propio entrenador de la Selección Argentina. “No me gusta, pero está instalado y ya está. Si lo pudiera obviar, lo sacaría”, dijo, entre risas.

Lionel Scaloni dio detalles de cómo fue su conversación con Lionel Messi cuando lo confirmaron como entrenador de la Selección Argentina. “Después de Rusia, lo llamamos con Pablo (Aimar) desde Valencia, para decirle que íbamos a asumir interinamente. Era el capitán de la Selección con Masche (Javier Mascherano). Tocaba que se entere por boca nuestra”, dijo.

En ese sentido, el técnico dijo que “fue todo natural” y contó la reacción de la Pulga. “Cuando nos quedamos definitivamente, decide volver, que estaba a disposición y que si lo convocábamos, venía. Fue todo muy natural. Él demuestra amor por jugar con la Selección de la misma manera que lo ven adentro de la cancha. Todo eso, esas ganas de ganar por él, es por todo lo que demuestra”, afirmó.