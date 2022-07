Lionel Scaloni, muy cerca de arreglar su continuidad después de Qatar

Una reunión que mantuvo días atrás el DT con Chiqui Tapia, presidente de AFA, significó un vuelco en las negociaciones que estaban estancadas y el DT continuaría con el proceso después del Mundial.

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina después del Mundial, algo que se presentaba como muy difícil semanas atrás, aparece ahora como una posibilidad muy grande.

El entrenador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que significa que -al menos por ahora- Qatar 2022 sería su última función al mando de la Albiceleste. Pero lo que era pesimismo hace un mes, hoy es optimismo. Y es cierto que todavía no hay acuerdo al cien por ciento, pero incluso desde el entorno de Scaloni consideran que su camino en la Selección no estará terminado a fin de año.

Hace pocos días, el DT viajó desde Mallorca a Argentina por cuestiones familiares. Estuvo en Pujato, en Rosario (fue a ver a Newell’s y se lo vio hablando con el Tata Martino) y también en Buenos Aires (fue al Monumental para River-Gimnasia La Plata). ¿Qué más hizo? Juntarse con Tapia en el predio de Ezeiza para avanzar en la extensión del contrato.

Si bien Scaloni tuvo sondeos desde clubes del extranjero, algo que parece obvio debido a sus buenos resultados en la Copa América 2021, en las Eliminatorias y la Finalissima, su mente está puesta en Qatar 2022. La prioridad siempre la tuvo la Albiceleste, por el gran objetivo del Mundial y también por el proyecto a largo plazo, que incluye a históricos como Javier Mascherano en la Sub 20 o a Pablo Aimar.

Resta definir algunos detalles económicos, cuándo se firma el nuevo contrato (todavía no se sabe si es antes o después de Qatar 2022) y por cuántos años seguirá el vínculo. Falta, pero ahora sí: todo indica que hay Scaloni para rato en la Selección.