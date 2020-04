Llegarían termómetros infrarrojo para controles en la ciudad

Si bien no se confirmó oficialmente, llegarían cinco termómetros que permitirán controlar temperatura en los accesos a la ciudad y en controles en la vía pública. El Jefe de Policía departamental destacó los resultados de los controles hasta el momento.

El Comisario Mayor Martin Gaillard, Jefe Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, dialogó con La Prensa Federal para referirse a cómo marchan los operativos relacionados al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, donde la policía de Entre Ríos, al igual que las fuerzas federales, tienen un rol protagónico, velando por el cumplimiento de dicha norma.

“Hasta el momento hacemos un balance muy positivo. Estamos teniendo mucho trabajo, hay mucho personal en la calle haciendo controles para que este aislamiento social y preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional se cumpla de la mejor manera para tratar de mitigar esta pandemia que afecta al mundo. El hecho de que en el departamento Uruguay no tengamos ningún caso habla de que se están haciendo las cosas bien y que la comunidad ha captado la importancia de la medida dispuesta: quedarse en casa ayuda a que esto pase de la forma más rápida posible y con el menor impacto negativo posible”.

Uno de los factores fundamentales que aplaude la comunidad, es el control en los accesos a la ciudad. Se estima que en la ciudad no circula el virus, por lo que el mayor riesgo de que ingrese es desde afuera. En ese sentido se implementa una cuarentena obligatoria de 14 días para todas aquellas personas que hayan pasado por zonas endémicas nacionales o internacionales. Esto implica por ejemplo, a Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe.

“Las personas que ingresan a la provincia ya tienen un primer control en los puestos camineros de los siete accesos a Entre Ríos. A su vez, en la ciudad tenemos controles en los dos accesos. Allí se controla que no ingrese nadie que no esté habilitado, que no tenga permiso de circulación o de comercialización”, Señaló Gaillard.

En estos controles se exige la documentación necesaria, tanto de los vehículos como de las personas. A su vez se constata que no tengan síntomas. En tal sentido, se supo extraoficialmente que el municipio incorporará en estos días tres termómetros infrarrojos para tomar la temperatura en los controles que se realizan en la vía pública en el interior de la ciudad, en tanto que frigorífico de la ciudad donará otros dos termómetros de la misma característica para disponer en los controles de los dos accesos a la ciudad.

Con respecto a las personas que llegan de zonas endémicas, afirmó que el mayor movimiento se dio el fin de semana a partir de que se le permitiera a los argentinos varados en diferentes ciudades argentinas, regresar a sus ciudades de origen, algunos de los cuales volvieron a Concepción del Uruguay. “A cada persona que regresó a la ciudad se les notificó sobre la cuarentena de 14 días y se les dio participación al área de salud municipal para que puedan continuar el control una vez fijado el domicilio donde se realiza el aislamiento. Lo más importante es el compromiso de la comunidad para que las medidas puedan tener un resultado esperado”, aseguró el Jefe de la Policía.

Menos delitos

Además, respecto a la inseguridad, dijo: “Se ha notado una baja en la actividad delictiva, esto tiene que ver con la prevención que se está haciendo en la calle, así como también las personas que están en la calle son controladas y los delincuentes no se pueden mimetizar con la gente que anda en la calle. Son menos las personas que andan en la calle entonces es más fácil de controlar”, destacó el Jefe de Policía.