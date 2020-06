Llegaron mil vacunas antigripales a los Centros de Salud municipales

Llegaron las 1000 dosis de vacunas destinadas a la ciudad. A partir de la semana que viene se reanuda la vacunación en los centros de salud. Barrientos: “A diferencia de otros años, la gente se presenta masivamente para vacunarse”.

A partir de la llegada de las 1000 dosis de vacunas en nuestra ciudad, se han retomado las tareas en los distintos centros de salud.

Es así que la semana próxima, los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 11 se realizará la vacunación pediátrica y de embarazadas; y los martes y jueves, en el mismo horario, se realizará lo propio con los que se encuentran en los grupos de riesgo: mayores de 65 años sin cobertura médica y menores de 65 años con patologías preexistentes.

Cabe destacar que según señalaron, en el ‘Hospitalito’ ubicado en Perú 74, no se vacuna a los grupos de riesgo, sólo a niños y embarazadas.

Cobertura

En este contexto, y analizando la actualidad en materia sanitaria, en diálogo con La Prensa Federal, el director de salud comunitaria, Gabriel Barrientos indicó: “Ahora de las mil dosis que llegaron repartimos en todos los centros de salud y quedó obviamente un stock que es para la gente que ya teníamos anotada y nominalizada que no podían acercarse a los centros de salud ya sea por edad avanzada o algún tipo de discapacidad motriz”.

“Asimismo también se destinó un lote para vacunar a las fuerzas armadas y de seguridad, que también se distribuyeron en una suerte de logística que armamos para dar cumplimiento a todos: a los que están en su domicilio y no se pueden acercar, a la vacunación protocolar que tiene que ver con las fuerzas armadas y de seguridad y al resto de la población que no ha sido vacunada”, agregó.

Respecto de esta nueva llegada, señaló: “Comenzó la vacunación el jueves y para la semana que viene continuaremos trabajando como ya veníamos: lunes, miércoles y viernes es vacunación pediátrica y para las embarazadas y martes y jueves queda el espacio para los que son mayores de 65 años sin PAMI, sin cobertura y de entre el grupo de menores de 65 años pero dentro de los grupos de riesgo: obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, algún tipo de enfermedad crónica, EPOC. Y para ellos con un certificado médico que acredite cualquiera de estas particularidades se los vacuna”.

Más gente vacunada

Consultado por la concurrencia a los centros para vacunarse, Barrientos dijo: “De acuerdo a algunos porcentajes que se nos envió desde Epidemiología de la provincia, se vacunó en lo que sería la población mayor de 65 años al 122%. Y lo que sucede con la cifra que supera el 100% es que hay muchos vacunados de PAMI, dentro de las vacunaciones registradas, y ellos no están en la nómina, por eso en cuanto a los porcentajes se llega a ese número”.

“Esto a diferencia de otros años se ha presentado gente masivamente a querer vacunarse y la vacunación antigripal es contra la influenza, o sea que nada tiene que ver con el Coronavirus pero la gente pensando en este contexto en tener una protección extra se ha querido vacunar. En mi consultorio privado siempre a mis pacientes hipertensos, o diabéticos les digo que se vacunen y siempre me han dicho que no, y este año son ellos los que llegan diciendo: me quiero vacunar. Y creo que a la mayoría de los médicos les ha pasado lo mismo con la gente”, agregó y profundizó: “Hay un temor general por la sobreinformación que en realidad es una verdad todo el riesgo posible, pero la gente quiere una protección extra ahora”.

Recomendaciones

En lo que respecta al Protocolo de Seguridad e Higiene, Barrientos explicó: “Ahora directamente a partir del lunes el uso de tapabocas será para todo el mundo. Pero nosotros ya veníamos trabajando una metodología en la que se aconsejaba que la gente que fuera al centro de salud lo hiciera con tapaboca y en el caso de quienes no tienen nosotros les brindamos en el lugar. Que no vayan acompañados por chicos, a menos que los lleven a vacunar, que vaya la menor cantidad de gente junta posible. Respetamos el distanciamiento social y el resto de las medidas”.