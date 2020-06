Llegó el invierno: Cómo prevenir incendios por accidentes domésticos

Bomberos advierten por el uso de calefactores en hogares para evitar incendios en la época más fría del año y donde más muertes se generan por esta causa. Con la llegada del invierno, y una ola de frío polar avanzando, algunas recomendaciones para tener en cuenta.

Con las primeras temperaturas bajo cero en la región, el invierno comenzó a hacerse sentir. Junto con los primeros fríos, llegan también los accidentes domésticos por la manipulación de artefactos de calefacción, especialmente algunos de los cuales quedaron mucho tiempo sin uso y no han recibido el debido mantenimiento.

La Prensa Federal deja una serie de concejos para este invierno que tiene que ver con la prevención, por ejemplo: No dejes ropa secando sobre estufas o calefactores, no utilices las hornallas ni el horno para calefaccionar ambientes. No sobrecargues los tomacorriente más allá de la carga permitida, controlá que la llama de todos tus artefactos a gas sea siempre de color azul, no cubras o tapes las rejillas de ventilación.

Algo muy importante: Ventilá todos los días los ambientes de tu casa, hacé controlar el buen funcionamiento de tus artefactos por un especialista matriculado y ante cualquier emergencia no dudes en comunicarte al 100 de los Bomberos. Siempre es mejor prevenir, que curar.

“Cada vez que llega esta época del año con fríos intensos, la gente recurre a métodos de calefacción en algunos casos estandarizados y homologados, y en otros precarios. Más allá de la precariedad, muchas veces hay una falta de mantenimiento de estos artefactos, que debería realizarse periódicamente, con personal matriculado en lo posible para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a lamentarse, como puede ser la pérdida de un bien material o, como ha ocurrido lamentablemente alguna vez, de una vida humana”, afirman desde Bomberos.

La mayoría de los incendios por accidentes domésticos se debieron a artefactos de llama libre, que consumen generalmente leña, como salamandras, estufas hogar o braseros. Estos últimos son elementos que ya hace bastantes años que se han ido erradicando, pero todavía se siguen utilizando precariamente.

Estos elementos generan gran cantidad de monóxido de carbono y muchas veces las instalaciones no se hacen adecuadamente porque a veces puede llegar a atravesar cielo rasos de madera, están muy cerca de los tirantes de los techos o suelen ser de metal, un material que cobra una temperatura interesante que puede llegar a producir el incendio o el encendido de estos elementos combustibles que están alrededor y propagarse rápidamente

Incendios

Tal como se informó en la edición de ayer, los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, debieron tomar intervención en dos oportunidades, durante la madrugada de este jueves a raíz de sendos siniestros.

El primero fue pasadas las 4:30 en una vivienda de calle Doctor Eliz 724, detrás del Barrio Vicente Obreo, donde tomó fuego una cocina comedor y una habitación, de manera generalizada, desconociéndose el origen de las llamas.

El segundo fue alrededor de las 6:30, en 12 del Oeste Norte 524, donde se produjo un recalentamiento de salamandra que afectó un tirante de madera, pero que afortunadamente no pasó a mayores.

Prevención

En invierno puede aumentar el riesgo de incendio en el hogar. Así que se recuerdan algunos consejos para cuando llegue el momento de usar estufas y chimeneas:

– Si tienes chimenea, asegúrate de limpiarla al menos una vez al año y hazla revisar periódicamente.

– Aparta cualquier aparato calefactor de materiales combustibles como cortinas, sábanas, entapizados, colchas, sofás etc y no pongas ropa a secar al lado de estufas o chimeneas.

– No enciendas velas, incienso, cigarrillos ni ningún elemento con brasa o llama cerca de material combustible y asegúrate de apagar bien cualquiera de estos elementos antes de ir a dormir, salir de casa o tirarlo.