Llegó el segundo extranjero a Parque Sur

El hombre de Opelika, Alabama, CJ Perry llegó al Puerto Viejo. Con sus sueños y su historia, tras un largo viaje. El martes tuvo, en el Gigante, el primer entrenamiento pensando en la próxima Liga Argentina de Básquetbol.

“Mucha entrega, mucha diversión y muchos triples”. El alero tiene 26 años, mide 1.95 metros y jugó cuatro años en la Universidad de Dalton. En ella, Perry se recibió de Salud y Bienestar, con una orientación en Comunicación.

CJ tuvo que viajar 14 horas en el último vuelo, con dos conexiones. Salió el sábado desde Atlanta y llegó en la noche del lunes a Concepción del Uruguay. Su primera escala en Toronto sufrió problemas con la aerolínea y permaneció dos días en el aeropuerto de la ciudad más grande de Canadá. De ahí a San Pablo y el arribo a Ezeiza.

Perry sale por primera vez de EE.UU. para jugar al básquetbol. “Mi primer objetivo es ganar un campeonato”, confiesa. “Tengo muchas expectativas. Quiero conocer gente, la cultura de este país. En algunas horas ya me di cuenta que es un lugar muy familiar y cálido. Me pone muy contento”. En su cuenta personal de Facebook escribió hace unos días que esta “es la oportunidad que siempre esperé y para la que me preparé durante muchos años”.

CJ Perry creció en el estado de Alabama, al sureste de los EE. UU.; allí se abrazan importantes hitos del Movimiento de los Derechos Civiles de ese país.

Claro que consultamos a Perry al respecto. “Significa mucho para mí haber nacido en esa ciudad. Todo ese Movimiento es muy importante. Esas luchas fueron la base para que yo sea como soy. Debemos entender que todos podemos convivir y llevarnos bien, coexistir. El básquet tiene mucho de esto: el equipo es más importante entre todos que separados. Ese Movimiento histórico nos enseñó eso en las calles, luchando. Que siempre será mejor todos juntos que cada uno por su lado”, nos cuenta.

Desde el corazón del Sur de su país, CJ intentará ganarse el corazón de los hinchas sureños. Ya se prepara para jugar la Liga Argentina en Parque Sur. Caminó esas calles que pisó Martin Luther King Jr., aquel que un día nos propuso un sueño: el derecho al voto de los negros, la desegregación, los derechos laborales y otros derechos civiles básicos.

Foto: Gentileza de Marcelo Sgalia, prensa Club Parque Sur