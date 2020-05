Lo golpearon brutalmente: Para robarle a camionero se disfrazaron de policías

El camionero, José Escobar, de la Empresa Dalpra Alimentos de Chajarí, “pasó a las 0:30 de este domingo por 193 y barrio La Florida (Zárate), y se encontró con un operativo que a primera vista parecía ser policial”.

Paró e inmediatamente se dio cuenta que no eran policías, eran delincuentes que habían simulado el procedimiento “para realizar ilícitos”, contó el periodista de Tal Cual Chajarí, José López. “Es tremenda la golpiza que le dieron. Según lo que me comentó su esposa, no quieren darle el alta hasta que no tengan los resultados de todos los estudios. Tiene un derrame en la vista que es lo que preocupa mucho”, comentó López. Los delincuentes “le sacaron todas sus pertenencias, le revisaron todo. Quedó con una remera y un pantalón, lo dejaron descalzo. Un golpe más y creo que ya estaríamos hablando de otra situación. Le pegaron hasta no más poder”, dijo. “Los robos en Buenos Aires existieron y van a seguir existiendo. Lo que acá llama la atención es la violencia y el modo en que lo hacen, de montar un operativo para que el camión pare. Siento mucha impotencia, me pregunto por qué no hay un control policial de verdad para que estas cosa no sucedan”, afirmó López, que es allegado al camionero que resultó víctima.