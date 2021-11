Lo llamaron para comprarle un vehículo y hackearon su WhatsApp

Un hombre publicó que vendía su camioneta y lo llamaron desde Buenos Aires para comprarla. Al cabo de unos minutos le hackaeron su cuenta de whatsapp y pedían dinero prestado a sus contactos.

El ex Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos, el uruguayense Martín Barbieri, publicó en su cuenta de Facebook como le robaron por minutos su línea de WhatsApp, donde los delincuentes solicitaban a sus contactos, usando su identidad, dinero prestado.

“Trataré de resumir lo más posible sin resignar detalles de cómo me robaron por un momento la línea de WhatsApp con el fin que le sirva a otras personas que estén prevenidas”, explicó.

” Me llama un número con característica de Buenos Aires (11…) y un muchacho con tonada porteña muy educado me explica que quiere comprar la camioneta F100 que tengo publicada a la venta. Al cabo de unos minutos, donde ahondamos en detalles propios de la operación de compra venta (estado del motor, batería, neumáticos, papeles, etc), acordamos que vendría a verla a las 15 hs, justo en horario donde a decir de él se encontraría en su jornada laboral”, añadió Barbieri.

Aquí empieza la estafa, dado que le pide un favor. “Me cuenta que trabaja en una empresa de alarmas que se radicó en la ciudad recientemente, que para salir del trabajo debe hacer un reporte y que incluso este reporte le permite usar el vehículo de la empresa para venir hasta mi casa. Para esto, el favor pedido consistía en simular que el vendría a mi casa a presupuestar el servicio de alarmas, de esa forma el justificaba la salida del trabajo y accedía a usar un vehículo de la empresa”, detalló.

Y sumó: “Me dice que le pase algunos datos míos para hacer el reporte me pregunta mi nombre, domicilio, que le recuerde el número de mi celular y me advierte que el sistema me enviará un mensaje de texto (sms) con un código de 6 cifras, que se lo dicte así cerraba el reporte. Con la guardia baja, confiado en su pretexto, y mientras me seguía preguntando detalles del estado de la camioneta, sin desconfiar le paso el número de 6 cifras, al tiempo que se escuchaba “teclear” del otro lado como si estuviera cargando datos.”

“De pronto, me repite algunas preguntas, y me hizo sospechar. Sin duda estaba ganando tiempo, ya estaba en poder de mi WhatsApp.”, advirtió Barbieri al agregar que “corté inmediatamente la llamada y con la ayuda de mi familia al cabo de 15 minutos pude retomar el control de la red social nuevamente, y enviar un audio (que se escuche mi voz) a todos los contactos advirtiendo del hackeo, ya que este sinvergüenza había empezado a pedir dinero prestado a mis contactos usando mi identidad”. “Como resultado elevé los niveles de seguridad, espero no tenga consecuencias este hecho y ojalá le pueda servir a Ustedes esta experiencia para que no caigan como me pasó a mi”, culminó. Fuente: La Pirámide