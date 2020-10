Locales gastronómicos piden ampliar el horario de atención en la ciudad

En consulta a negocios gastronómicos de nuestra ciudad sostuvieron que de esta forma se está haciendo difícil mantener sus emprendimientos abiertos, por lo que piden poder extender el horario de atención.

“Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, sufrimos el primer golpe teniendo unos meses nuestros negocios cerrados, luego, al momento de abrir, tuvimos que hacer una inversión extra para contar con las medidas de seguridad necesarias para recibir al público” señalaron desde uno de los comercios.

Además dijeron: “Es notable la buena voluntad por parte de los propietarios de los negocios y es por esto que debemos destacar que en Concepción, la gran mayoría de los emprendimientos son de vecinos de nuestra ciudad, aquí no contamos con empresas nacionales que pueden tener un gran apoyo económico y sostenerse”.

Por otra parte, ante la pregunta sobre el apoyo gubernamental manifestaron: “acompañamiento hay, pero no alcanza, creemos que quizás necesitemos más diálogo con quienes toman las decisiones para articular mejor, por suerte nuestra ciudad cuenta con una amplia oferta, que no solo está en el centro de la ciudad, sino en distintos puntos, y cada uno con su impronta, esto hace que todo sea más complejo. Pero no es nada que no pueda solucionarse con diálogos y acuerdos”.

Por último, sostuvieron, que aquellos negocios que abren solo de manera nocturna, se ven limitados en el recambio de su clientela: “los negocios que cuentan solo con turnos nocturnos, comienzas a ver que su clientela empieza a llegar a partir de las 21:30/ 22:00 horas y quedan en el lugar hasta las 23/23:30 horas aproximadamente, ocasionando que no se pueda agregar más reservas, logrando una pérdida notable para cualquier emprendedor.”