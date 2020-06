López Obrador dijo que “ya pasó lo más difícil” de la pandemia

El presidente de México, Andrés López Obrador, afirmó que “ya pasó lo más difícil” y “riesgoso” de la pandemia de coronavirus en el país, pero advirtió que no es prudente “cantar victoria”.

“Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de Covid-19; no es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”, dijo el mandatario en un mensaje divulgado por redes sociales.

López Obrador sostuvo que en los poco más de tres meses transcurridos desde el comienzo de la pandemia “no sólo se amplió la cobertura hospitalaria” sino que se contrató a más de 46.000 trabajadores de la salud, según la agencia de noticias EFE.

México contabilizaba 142.690 casos confirmados de coronavirus y 16.872 muertes por la enfermedad, según el último parte oficial, divulgado anoche.

El país mantuvo cerrada su economía no esencial durante abril y mayo, y a partir de este mes puso en marcha una apertura gradual de varios sectores sobre la base de un “semáforo epidemiológico” de cuatro colores.