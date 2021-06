Los argentinos Andújar y Álvarez ganaron el Rally de Kazajistán

Los argentinos Manuel Andújar, en quads, y Lucio Álvarez, en autos, ganaron este domingo el Rally de Kazajistán por la segunda fecha de la Copa del Mundo de Cross Country, disputada en ese país de Asia Central.

El lobense Andújar, campeón del Dakar este año, se impuso con un cuatriciclo Yamaha 700, al cabo de los 267 kilómetros de competencia, con ventaja de casi media sobre el polaco Rafal Sonik.

En tanto que el mendocino Álvarez, junto al español Armando Monleon, con una Toyota Hilux, obtuvo la victoria en la categoría autos cuando una imprevista falla marginó al Century CR6 que tripularon los franceses Mathieu Serradori y Lois Minaudier, quienes lideraron hasta la cuarta etapa.

Detrás del mendocino, quien fue asistido por el equipo Overdrive, se ordenaron los Mini de los rusos Denis Krotov y Konstantin Zhitsov, a 28m25s; y la dupla sueca que integraron Mattias Ekström y Emil Bergkvist, a más de 35 segundos.

En la división UTV, Fernando Álvarez Castellano, con la navegación de Antonio Gimeno, terminó en el segundo puesto con el Can Am de South Racing, a 41 minutos de la española Cristina Gutiérrez, quien en un sector de la etapa tuvo un vuelco y pudo seguir con el OT3 de Red Bull Off Road Jr Team.

El salteño Luciano Benavides se clasificó sexto en motos a bordo de la Husqvarna oficial, a 42 minutos del vencedor, el bostwano Ross Branch. Por su parte, el lujanense Franco Caimi se ubicó octavo en la divisional con la Hero 450 Rally del equipo oficial, a casi nueve horas del ganador.