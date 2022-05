Los casos aumentaron 40%: Piden que la población se aplique los refuerzos de la vacuna

Pese a que “los aumentos porcentualmente son significativos”, ello “no se traduce en internaciones gracias a la vacunación”, indicó la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro.

Ante la cuarta ola, pidieron que la población siga vacunándose.

La viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, afirmó que en la provincia se registra “un promedio diario de un 40% más de contagios que la semana pasada”, por lo que insistió con el pedido para que la población se aplique los refuerzos de la vacuna contra el Covid-19.

“Hace semanas que empezaron a aumentar los casos y estamos en un promedio diario de un 40% más de contagios que la semana pasada”, advirtió la funcionaria en declaraciones a radio Provincia.

Con todo, reconoció que pese a que “los aumentos porcentualmente son significativos”, ello “no se traduce en internaciones gracias a la vacunación”.

En ese marco, contó que el 53% de las y los bonaerenses “tienen aplicada la tercera dosis”, pidió que quienes no recibieron esa dosis o la cuarta “recuerden que está liberada para mayores de 18, lo que implica que la pueden recibir sin turno en cualquier vacunatorio”.

“Hay un 90% de cobertura en primera y segunda dosis, pero debemos seguir aumentando la tercera y cuarta”, dijo y enfatizó que quienes hayan recibido la tercera vacuna hace cuatro meses “ya pueden darse la siguiente”.

Además, recordó las medidas de prevención para evitar contagios como uso del barbijo, la ventilación de espacios y el lavado de manos.

“Hay que tener muy en cuenta estas medidas. La vacuna hace que los casos no sean graves y el sistema de salud puede dar respuestas”, dijo Navarro.

Por otro lado, la funcionaria destacó que desde el área se siguen los casos de la viruela del mono “en base a las alertas sanitarias que se emiten a nivel mundial”, pero remarcó que “es un virus que no circula en nuestro país”.

A la vez, puso de relieve que “es una enfermedad que se resuelve sola, que presenta cuadros de leves a moderados, sin mayores preocupaciones”, pero reconoció que “sorprende” su reaparición “porque es un virus que no circulaba”.



