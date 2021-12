Los casos de coronavirus aumentaron 52% en dos meses

El relajamiento de los cuidados y prevalencia de la variante Delta, según especialistas, generó que el promedio de casos diarios de coronavirus pasara de 1150 a 1750 en los últimos dos meses.



A pesar de que el promedio de casos diarios en la Argentina se mantiene bajo, en los últimos dos meses se registró un incremento de 52%, un porcentaje que no se refleja aún ni en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ni en los fallecidos pero que para los especialistas se explica a partir de la prevalencia de la variante Delta y el relajamiento de cuidados.

De acuerdo con los datos oficiales, el promedio de casos diarios de coronavirus pasó de 1150 a 1750 en los últimos dos meses.

“A nivel nacional, los casos vienen aumentando desde hace dos meses impulsados por algunas jurisdicciones. Hay que tener en cuenta que se parte de un piso muy bajo por lo cual si bien los porcentajes de crecimiento son altos, no estamos en una situación de alarma”, indicó a Télam el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.

Quiroga detalló que, “si se toma la media móvil de los últimos siete días para hacer el promedio de casos diarios, pasamos de 1150 hace dos meses a 1750 en la actualidad”.

El especialista detalló que, en algunas jurisdicciones, este incremento se observa bien marcado: “En la Ciudad de Buenos Aires se pasó en este período de 112 notificaciones diarias promedio a 298, lo que representa un incremento del 173% y en Río Negro de 26 a 70, lo que implica un aumento del 171%”, describió.

En Tucumán y Neuquén el incremento fue aún mayor en estos 60 días: “En Tucumán se pasó de 67 a 293 casos diarios y en Neuquén de 17 a 70, lo que representa un aumento del 355% y 307%, respectivamente”.

Las ocupación en las UTI no acompaña este crecimiento aunque se observa una detención en el descenso: según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, el 2 de octubre había 1.070 pacientes con coronavirus internados con cuidados intensivos, el 2 de noviembre 593 y ayer 2 de diciembre se notificaron 617.

“Las subidas de casos siempre implican una suba en las UTI; eso sucede en todo el mundo. Ahora bien, el punto es que las vacunas modifican la proporcionalidad. Utilizo números ficticios para que se entienda el concepto: si antes subían 1.000 los casos y aumentaban 10 las personas en UTI; a partir de las vacunas, si suben 1.000 los casos y aumenta 1 en UTI “, indicó por su parte el científico de datos Santiago Olszevicki.

“Este crecimiento tiene que ver seguramente con el aumento en la prevalencia de la variante Delta, que esperamos sea una ola pequeña. Y eso va a depender de la vacunación y de los cuidados, vemos que lamentablemente se está perdiendo el uso del barbijo”, indicó Luis Cámera en diálogo con Radio Del Plata.