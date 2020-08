Los clubes uruguayenses y la pandemia: cómo le hizo frente Engranaje

Al oeste de la ciudad, encontramos un club que el 4 de agosto cumplirá 66 años desde su nacimiento. Apodado “el mecánico”, Engranaje se ha mantenido a través del tiempo como uno de los clubes de fútbol icónicos de Concepción del Uruguay.

Cristian Dening, su presidente, dialogó con La Prensa Federal para dar a conocer cómo Engranaje se adaptó a este contexto pandémico, sus ingresos, ayudas a la comunidad, entre otras cosas.

Cristian Dening, presidente de Engranaje.

“Al principio de la pandemia tratamos de respetar de la mayor manera posible la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional. Desde el primer momento intentamos concientizar a todos los integrantes de Engranaje, que es lo mejor para todos al cumplir esta cuarentena”, dijo.

Además, Dening agregó que “Engranaje hoy no ha autorizado los entrenamientos y actividades en grupo fundamentalmente por dos razones. La principal es para cuidar a todos los integrantes del club, ya que somos muchas personas involucradas. La otra es que hay categorías que están integradas por 30 chicos, entonces una supuesta vuelta a la actividad resultaría muy extenuante para los profesores, ya que tendrían que dividirse entre 4 chicos por grupo, lo que sería mucho trabajo para nuestros empleados”, afirmó.

La situación económica de “El Mecánico” es otro de los ítems que Dening destacó: “Hoy engranaje sobrevive gracias al último torneo infantojuvenil ‘Mecanito’, que se realiza a finales de enero y principios de febrero.” Además, añadió: “apenas terminó el torneo llegó la pandemia a nuestro país, entonces con ese dinero recaudado que era para obras, terminamos cubriendo los gastos fijos de la institución”, indicó.

En cuanto a las ayudas del Estado, la autoridad máxima de la entidad aseguró que “no recibimos nada por parte del Estado, aunque hemos gestionado subsidios y programas relacionados con ayudas para los clubes y demás, y ya hemos recibido una respuesta favorable. Es una ayuda que cada club de barrio se merece y el Estado siempre estuvo presente, pero también entendemos que esto lleva su tiempo y tiene su demora”, destacó Dening.

Engranaje es un club que tiene mucho arraigo con su barrio, que se formó a lo largo de sus casi 66 años de historia. La gente que vive cerca de él, fue de gran ayuda para el club, y viceversa. Sobre esto, Dening indicó que: “Sabemos que el barrio está disponible para lo que el club necesite y siempre está apoyando, como así también el club lo hace con los vecinos que necesitan o han necesitado en estas situaciones. Estamos muy agradecidos, ya que el barrio siempre responde al club”.

Siguiendo con esta línea, agregó: “Antes de la pandemia teníamos un roperito comunitario y un merendero, ambos en estos momentos no están funcionando. Esto trajo un debate muy grande en la Comisión Directiva, y llegamos a la conclusión de no hacerlo por motivo de cuidado de nuestros chicos y sus padres. Pero si alguien del barrio necesita comida, abrigo, agua, o lo que sea, nos contactamos mediante grupos que tenemos y el club hace lo imposible por ayudar a la gente que nos necesita. Obviamente que no somos ajenos a la crisis, pero estamos para lo que la gente necesite.”

Escudo oficial de Engranaje.

En tanto, los protocolos sanitarios han cambiado la forma en que los clubs se relacionan y trabajan, debido a esto, Dening declaró que “día a día nos tratamos de adaptar para seguir con los entrenamientos de los chicos. Ya sea mediante zoom o grupos de whatsapp que integran sus padres o ellos mismos, para que, de esa manera se trata de seguir llevando todo adelante.”

Además, señaló que “tenemos todo organizado y hemos presentado un protocolo a la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, y han quedado muy conforme con el proyecto. Engranaje tiene un predio muy grande, con tres accesos que se pueden utilizar de salida; cuatro canchas; además de tres cuerpos sanitarios para varones y mujeres en todo el predio. Entonces, el club puede cumplir tranquilamente los protocolos sanitarios.”

La pandemia, además de poner en jaque las economías de los clubes, frenó todos los proyectos a futuro y las obras de los mismos. En cuanto a Engranaje, Dening aseguró que “nuestros proyectos son muchos, mayoritariamente son obras para que el club siga creciendo en infraestructura y la parte social, ayudando a los chicos y padres que lo necesiten”, dijo. Asimismo, añadió: “Seguiremos mejorando la infraestructura del club, realizándolas de a poco. Una vez que se retomen las actividades seguiremos con esos proyectos”, finalizó.