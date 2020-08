Los clubes uruguayenses y la pandemia: Sporting y su gran sacrificio

En el cruce de las calles 25 de agosto y Rivadavia, uno de los clubes de barrio más icónicos de nuestra ciudad, abre sus puertas de lunes a viernes para asistir a las personas que tanto necesitan de las ayudas de sus queridas instituciones. El presidente del Club Sporting, Jorge Domínguez, brindó una entrevista con La Prensa Federal, en la cual permitió ver la realidad de uno de los grandes clubes barriales de la ciudad.

Jorge Domínguez, presidente de Sporting.

En primer lugar, Domínguez se refirió al comienzo de la pandemia: “Primero cerramos el club, en ese momento teníamos la escuelita deportiva con los nenes del barrio, además de un gimnasio para adultos, el salón y la cantina. Esto lo hicimos el primer día de la cuarentena, el 20 de marzo”.

En tanto, el presidente de Sporting habló sobre las medidas tomadas por el club luego de que se permitieran las habilitaciones en las últimas semanas por parte del municipio: “En cuanto a lo deportivo todavía no arrancamos nada, pero porque este es un club de barrio, que vive por y para el barrio y su gente. Las medidas las tomamos solo para el comedor que tenemos hoy en día”, destacó. Asimismo, Domínguez agregó: “Lo más importante en este momento es asistir a las personas. Somos seis cocineros, y estos días recibimos cerca de 300 personas”.

Por otra parte, la entidad fundada el 17 de marzo de 1953, no escapa a la situación económica actual de la Argentina. Sobre esto, Domínguez sostuvo que “el club sobrevive hoy por hoy gracias a ahorros, ya que la venta de pollos que hacemos es para poder continuar con el comedor, pero el club en sí sobrevive mediante los ahorros”.

La entrada al club, con su cartel de comedor.

Además, el presidente del club dijo que “el principal ingreso que tenemos es el alquiler del salón para fiestas y reuniones, pero con la cuarentena perdimos ese ingreso, entonces ahora estamos subsistiendo con los ahorros que nos dejaron esos alquileres. Igualmente, tenemos cerca de 70 socios, pero no estamos cobrando la cuota social por el contexto del barrio”, destacó Domínguez.

En ese sentido, agradeció y destacó el apoyo del gobierno municipal para con el club y su comedor: “Desde el municipio nos brindan ayuda para el comedor. Por ejemplo, el pollo para las últimas comidas los donó la municipalidad, mientras que nosotros nos encargamos de las verduras. Así vamos asistiendo a casi 300 personas, con donaciones de plata y de comida, por parte de negocios cercanos y del municipio, que en ningún momento dejó de ayudarnos”, contó.

Para colaborar con el club, con lo que sea, se puede asistir a las instalaciones del mismo de lunes a viernes. En palabras de Domínguez, “Cualquier donación siempre será agradecida, porque este es un club que vive para y por el barrio, y que siempre buscará asistir a la gente, sea de la zona que sea”.

Siguiendo con esta línea, Domínguez señaló que “Antes de la pandemia teníamos un merendero que asistía a casi 120 chicos dentro del salón, pero debido a las medidas sanitarias no podemos tenerlo abierto. Entonces, decidimos seguir con un comedor, la gente hace fila afuera y se lleva en tuppers la comida. En promedio, asistimos a 80 familias”, informó.

En cuanto a proyectos a futuro de Sporting, Domínguez comentó que “Queremos techar el playón, pero no lo hemos logrado porque es mucha plata. Lamentablemente, no llegamos a gestionar el plan del gobierno de Entre Ríos para los clubes barriales y las obras, porque lamentablemente no conseguimos a un profesional que haga los planos y los pasos necesarios a tiempo. El presupuesto que se calculó, antes de la pandemia, fue cerca del millón de pesos, que es inalcanzable para nosotros”, finalizó.