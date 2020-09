Los contagios de San Salvador son falsos positivos

Este miércoles, se supo que los casos que mostró la ciudad de San Salvador habían sido “falsos positivos”. Esto significa que, en realidad, las personas que fueron testeadas nunca se contagiaron de coronavirus, lo cual es la explicación del porqué no se registraron más casos en los días posteriores a esas detecciones.

El programa “Otra Mañana” (MERCURIO HD) dio a conocer una carta enviada por Laura Evangelina Díaz, profesional de la salud de San Salvador, exprensando que “habiéndome encontrado en aislamiento durante 14 días en el hospital San Miguel por resultado de Hisopado Nasofaringeo (PCR) Positivo para SARS COV2-19 y ante las dudas que este resultado me generaba, me he realizado en forma particular la prueba Sanguínea de Investigación de -Anticuerpos IgM e IgG para SARS COV2-19, la cual adjunto copia y cuyo resultado ha sido NEGATIVO para ambas pruebas”.

Asimismo, agregó: “Haciendo público este resultado para llevar tranquilidad a la sociedad, a mis compañeros de trabajo y vínculos en general, los saluda atentamente”.

Este escrito se suma al de los hermanos Marzoratti, que también enviaron una nota a MERCURIO HD, quienes afirmaron que el primer caso de Covid-19 positivo en San Salvador también dio negativo para anticuerpos. Dar negativo para este análisis significa que nunca tuvo el virus. Cabe destacar además que siendo un virus tan contagioso, no se registraron nuevos casos en los contactos más estrechos de estas pacientes.

El caso número 3 que figura en los informes epidemiológico corresponde a la señora que falleció la semana pasada con Covid-19 positivo, cuyo resultado llegó luego de fallecida.

San Salvador, en tanto, sí había albergado a dos personas que no eran de la ciudad con positividad para el virus, familiares de ésta última.

Fuente: ReporteCuatro.