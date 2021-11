Los juveniles de Parque Sur palpitan para el Clásico

Este miércoles 17 de noviembre en el estadio Julio Cesar Paccagnella se llevará cabo un nuevo Clásico uruguayense por la Liga Argentina de Básquet.



El partido que estaba previsto jugarse el día martes 16 pero se reprogramó por el día miércoles 17 a las 21.30 hs. El equipo sureño se prepara para afrontar un nuevo juego y en esta oportunidad nada más y nada menos que ante su clásico ciudadano, al cual aún no ha podido ganarle en esta temporada pero que espera revertir la situación cuando visite al elenco Rojo.

Los clásicos se viven de otra manera (aunque con la pandemia se ha modificado un poco todo el “show” en las tribunas), pero se juega en la semana previa, el mismo día del encuentro y hasta quizás unos días después estos tipos de partidos.

La táctica, la técnica, la ofensiva y la defensa se preparan para el campo de juego, las tribunas, el barrio, la gente de ambos equipos y hasta los foráneos ven con otros ojos estos tipos de encuentros. ¿Y es por ello que decidimos preguntarles a los protagonistas sobre que es jugar un clásico?, pero no a cualquier protagonista, si no a aquellos que lo sienten, viven, disfrutan y sufren como ninguno, fuimos en busca de quienes llevan tatuada la camiseta del club en la piel y en el corazón, porque son de la raíz misma de la institución, el club es su hogar, la gente es su familia y los colores azul y blanco son lo que más aman. Los protagonistas directos de este clásico hoy son, Juan Meyer, Chon Piccart, Santino Lanzi, Federico Torres, Agustín Lutter y Lucas Orcellet. Los juveniles de la institución “.

¿Se juega de otra manera un clásico?

-Juan Meyer: Sin duda, la mentalidad de cada uno y del equipo es diferente y se siente diferente y se prepara de otra manera.

¿Qué significa para vos jugar un nuevo clásico?

-Alejandro Piccart : Significa un orgullo poder vivir otro clásico más y se multiplica por 2 porque es mi club. Y más allá de que en el último tuvimos un sabor medio amargo, en este clásico como en todos, se juega dejando la vida por el club.

-Santino Lanzi : Para mi jugar un clásico es una emoción enorme para nosotros los pibes del club ya que desde chicos que los vivimos y sabemos lo que esto significa para el barrio y ahora que el club nos abra las puertas y nos permita poder estar sentados en el banco o algunos dentro de la cancha es algo super emocionante.

¿Cada pelota dividida es como la última del partido?

-Federico Torres: Si, para mí como juvenil cada pelota dividida es como la última ya que tenemos pocos minutos en los partidos, creo que hay que aprovechar cada vez que entramos a jugar y jugar cada pelota dividida como la última y dar lo mejor siempre, dentro o fuera de la cancha, siempre alentando a los compañeros que les toque jugar.

Los veías desde la tribuna, ahora lo ves del ser el banco o dentro de la cancha, ¿qué sentís?

-Agustín Lutter: Estoy orgulloso de poder defender los colores del club que es lo que siempre quise, se vive con mucha adrenalina y siempre dejando todo para dejar al club en lo más alto.

Tu primer año siendo juvenil de la primera profesional, ¿qué se siente?

-Lucas Orcellet : Me siento con una responsabilidad enorme y agradecido con la oportunidad, y muy contento porque siempre quise ser parte del plantel y parte de mis grandes objetivos.

No hay duda alguna que a ningún jugador no le importe o interese jugar un clásico, pero menos dudas hay que a los juveniles de los clubes, estos tipos de juegos son los que más disfrutan jugarlos, sentirlos, vivirlos. Ellos “son el club” y por es eso los clásicos, tienen, táctica. técnica y mucho mucho corazón.