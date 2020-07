Los laboratorios trabajan para tener las primeras dosis en diciembre

Mientras los laboratorios del mundo trabajan incansablemente para encontrar la vacuna contra el Covid-19 y anticipan que las primeras dosis podrían estar listas para fines de este año, los especialistas advierten que de ser así las vacunas de forma industrial estará disponible en el segundo semestre del 2021 y se estima que recién en dos años va a estar vacunada toda la población de riesgo de la Argentina.

La Plata: Elementos con los que los profesionales analizan las muestras en los 32 laboratorios de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires, que lidian con la angustia y el estres de evitar el contaminarse, piden a la población que mantengan las medidas de prevención ya que hasta que no aparezca una vacuna habrá que convivir con el coronavirus por lo que aseguran que el barbijo vino para quedarse. Foto: Eva Cabrera

“Hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta a la hora de estimar los tiempos. El primero tiene que ver con la disponibilidad de dosis a nivel global. Seguramente en algún tiempo habrá más de un tipo de vacuna. El siguiente punto fundamental es determinar cuáles son los grupos beneficiados de la vacuna” explicó el médico infectólogo José Luis Montes, que trabaja como director de infectólogia, vacunas y medicina general en MSD Argentina, Chile y Perú.



No hay dudas que para los especialistas los primeros que deben vacunarse es el personal de la salud, tanto médicos, enfermeros, como personal que trabaja en los hospitales y están en continuo contacto con pacientes con coronavirus. “Primero se vacuna a los más vulnerables, estos son mayores de 60 años y que tienen alguna enfermedad pre-existente, sería un público similar a los que se dirigen por la gripe.”, ejemplificó Montes. “Lo niños no serán el foco inicial, porque la transmisión parece ser del adulto a niño y no a la inversa”, aclaró.



Los especialistas calculan que, una vez aprobada la vacuna, la Argentina necesitará una cantidad de dosis muy similar a las que se adquieren hoy contra la gripe –que se recomienda dar entre abril y mayo todos los años en la población de riesgo, indicó Florencia Cahn, médica infectóloga y presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).



“Hay que ser muy cautos a la hora de hablar de fechas. Una vez que los laboratorios puedan mostrar a través de los estudios quela vacuna es segura y eficaz de ahí a que pasa a gran escala, puede pasar mucho tiempo. Debe ser aprobado por Anmat, debemos tener acceso, como país a la misma”, explicó Cahn. Para todos los especialistas consultados hay una certeza: el año que viene habrá más de una vacuna disponible contra el Covid-19. Y es que un solo laboratorio no podría abastecer la demanda a nivel mundial.



Para el médico infectólogo, Eduardo López, la vacunación podría comenzar en el segundo semestre del año que viene, aunque lo clave será la accesibilidad que tenga el país a la vacuna. “Más allá de que la Argentina escalone a quien vacunar, puede que la Unión Europea vacune in toto y eso hará que falten vacunas para otras regiones”, indicó López. “La clave va a ser que cantidad de dosis que le van a dar al país, que hagamos pruebas con Pfizer no garantiza nada, hay que seguir negociando para tener vacunas para marzo y abril del 2021”, recomendó.



“Hay que pensar que las vacunas están en estudio de fase 3. Esta fase necesita un seguimiento de un año, si bien se aceleran los procesos por el contexto, lo cierto es que hasta 2021 no va a haber vacunas. En la Argentina tiene que estar la aprobación de los ensayos por la Anmat, después el registro de las vacunas y por último el acceso a las mismas. Yo creo que no se empezaría a vacunar hasta el segundo semestre del año que viene o el primero del 2022, siendo muy optimista”, Finalizó Montes.