Los resultados del jueves 29 de julio y la agenda para el viernes

00:05 Laser / Francisco Guaragna fue descalificado en su séptima regata, finalizó 16° en la octava y está 25° en la general.

00:05 470 / Belen Tavella y Lourdes Hartkopf fueron 13° en la tercera regata, 19° en la cuarta y van 20° en la general.

00:05 Nacra 17 / Santiago Lange y Cecilia Carranza finalizaron 8° la cuarta regata, 4° en la quinta y 6° en la sexta para quedar 4° en la general.

00:15 Laser radial / Lucia Falasca terminó 20° en la quinta regata, 20° en la sexta y quedó 24° en la general.

01:05 RS:X – femenino / Celia Tejerina fue 24° en su décima carrera, 17° en la undécima y 22° en la duodécima para situarse 20° en la general.

02:35 Finn / Facundo Olezza salió 3° en la quinta regata, 6° en la sexta y está cuarto en la general.

03:20 RS:X – masculino / Francisco Saubidet terminó 20° en la décima regata, 22° en la undécima y 21° en la duodécima para quedar 21 en la general.

07.22 Natación Femenina: Delfina Pignatiello terminó última en la clasificación de los 800 metros libre con una marca de 8:44.85 y finalizó su participación en la cita olímpica.

07.50 Natación masculina: Santiago Grassi finalizó 1° la serie de los 100 metros mariposa con un tiempo de 52.07, pero quedó 24° en la general y no pudo acceder a la final.

08.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN). La dupla argentina cayó ante China por 2-0 (21-14 y 21-13) y quedó eliminada.

08.30 Hockey femenino: Las Leonas lograron su tercer triunfo consecutivo tras vencer por 2-1 a Japón.

09.00 Básquet masculino: Argentina 71-81 España.

23.00 BMX Racing / Exequiel Torres / Semifinal 5to, 5to y 3ero no clasificó a la final.



La actividad del viernes 30 de julio

00:05 Laser radial – femenino / carrera 09

00:15 470 femenino / carrera 05

00.15 Laser radial / carrera 10

00.15 470 – femenino / carrera 06

02:35 Laser masculino / carrera 09

02:50 49er FX – femenino / carrera 07

02.50 49er FX – femenino, carrera 08

02.50 Laser – masculino / carrera 10

02.50 49er FX – femenino / carrera 09

04.20 Vóley masculino: Argentina vs. Túnez

05.30 Boxeo femenino: Dayana Sánchez vs. Esra Yildiz (TUR) / Octavos de final 57 a 60 kg.

07.00 Hockey masculino: Argentina vs. Nueva Zelanda

07.02 Natación masculino: Santiago Grassi / 50 metros

21.40 Atletismo: Germán Chiaraviglio / Clasificó en salto con garrocha pero no competirá tras dar positivo por Covid-19.

23.30 Hockey femenino: Argentina vs. Australia