Luca Vildoza otro argentino que llega a la NBA a los New York Knicks

El base argentino Luca Vildoza se transformó este miércoles en nuevo jugador de New Yorks Knicks de la NBA, a donde firmará su contrato por cuatro temporadas y se sumará a los otros nacionales Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder).

Vildoza fue el Jugador Más Valioso(MVP) de la final de la Liga Endesa.





Luca Vildoza llegó a un principio de acuerdo con los New York Knicks para jugar en la NBA, por cuatro años y 13.6 millones de dólares, según confirmó en las últimas horas su agente Alex Saratsis de Octagon Sports.



Aún no hay detalles de cuándo el marplatense de 25 años se sumará a su nuevo equipo, tras brillar en España con la camiseta de Baskonia. Será el segundo albiceleste en ponerse esa camiseta en el mítico Madison Square Garden, luego del paso de Pablo Prigioni (2012-2015).



El basquetbolista viajará en las próximas semanas a los Estados Unidos, pero aún no se definió ninguna fecha porque deberá hacer papeles de inmigración, exámenes físicos y protocolos. Al llegar a suelo norteamericano será aislado y testeado con seis hisopados PCR’s. Hasta que no se confirmen esos negativos no podrá sumarse al plantel neoyorquino.



Los Knicks hicieron uso del tope salarial que poseen las franquicias por temporada y con ese monto sobrante adquirieron al base. En un principio, la garantía solamente será para la temporada actual y la próxima, más allá de los cuatro años que se firmarán en los días venideros.



Las evaluaciones se darán en los cercanos Juegos Olímpicos de Tokio, la Summer League y los entrenamientos de pretemporada para sí darle su visto bueno a la continuidad de cara a la temporada 2021/2022.



Vildoza, de reciente paso por Baskonia Vitoria, de España, terminó como MVP de las finales pasadas de la Liga Endesa, en las que su equipo se consagró campeón y él aportó 17 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 de valoración.