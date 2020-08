Maciá restringe actividades tras su primer caso positivo de Covid-19

Luego de que la Mesa Covid-19 realizara la conferencia informando a la comunidad sobre el primer caso de Covid-19 positivo en Maciá, recomendó la imprescindible necesidad que se adopten medidas restrictivas tendientes a evitar la propagación del virus en nuestra comunidad, como también, en reforzar campañas de concientización respecto a la importancia de que la lucha contra la pandemia no refuerza los tejidos de contención social con divulgaciones difamatorias o estigmatizantes, recordando que todos podemos ser víctimas de este virus que no es selectivo ni discriminatorio.

Sin perjuicio del arduo trabajo que han implementado las autoridades sanitarias tendientes al bloqueo de la propagación, detectando y aislando los contactos estrechos del caso primario, así como también, a los contactos estrechos del segundo caso que se encuentra en estudio, se dispondrá restringir en forma temporaria el ejercicio de algunas actividades que pueden resultar focos de contagio.

A través del Decreto Nº 132/2020 con fecha del día lunes 24 de agosto, se suspende preventivamente durante siete días a partir de la fecha del dictado de la presente disposición, de las siguientes actividades o rubros: a) bares; b) gimnasios y actividades Físicas en ambientes cerrados; c) reuniones familiares y sociales; d) cultos religiosos.

Además, se insta a los comercios a reforzar los controles de ingreso y egreso, exigir el uso de tapabocas, mantener distancia de separación, disponibilidad en el interior de elementos sanitizantes, limitación en el ingreso en la cantidad de personas en forma simultanea y a la población en general, no realizar estigmatizaciones discriminatorias a las personas afectadas por esta situación y no compartir información que no sea de fuentes oficiales.