Manzur: “El discurso de Bordet fue muy realista pero fundamentalmente de esperanza”

El jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Juan Manzur, destacó que el mensaje pronunciado este martes por el gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa fue de “esperanza”.

Dijo además estar “muy contento de haber sido parte de este acto institucional en el cual el gobernador de la provincia detalló de forma muy pormenorizada lo acontecido a lo largo del año 2021, pero también con un mensaje que tiene que ver con la producción y el trabajo. Habló detalladamente de la educación y de la inversión en ese sector, de la presencialidad plena, de la cantidad de vacunas que se aplicaron en Entre Ríos y por eso yo me quedo con un mensaje muy realista pero fundamentalmente un mensaje de esperanza”.

Luego destacó la figura de Gustavo Bordet, al decir que es “un gran gobernador que tiene la provincia de Entre Ríos. Un hombre a quien conozco hace mucho tiempo y sé de su capacidad de trabajo, de entrega y su vocación de servicio”.

Consultado sobre el apoyo de Nación a los productores afectados por sequía, respondió: “Hoy mi función es estar a la par del presidente Alberto Fernández y mi rol como jefe de Gabinete de Ministros es justamente articular las políticas públicas nacionales para que se instrumenten a lo largo y ancho de toda la Argentina, en el marco de un país profundamente federal. Por eso con el gobernador Bordet y con gran parte de su equipo de colaboradores, trabajamos en forma conjunta y articulada. Estos son momentos de sumar esfuerzos”.

Luego dijo sumarse al llamado “de unidad, de diálogo, de consenso” que hizo el gobernador Bordet en su discurso, “porque esto es lo que buscamos desde el gobierno nacional”.

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el funcionario nacional sostuvo que “la deuda contraída por Macri todos sabemos que es un tragedia para la Argentina y entonces hay que ver de qué manera se llega a un marco de entendimiento que es lo que anunció el Presidente de la Nación. Se está trabajando ahora en la letra más detallada y pensamos que en la última semana de febrero o primera de marzo seguramente todo este acuerdo será remitido al parlamento, donde no tengo dudas que, a través del diálogo y acercar posiciones, va a ser ratificado”.

Al planteársele si el esfuerzo es mayor si no hay un presupuesto aprobado por la oposición, respondió en forma afirmativa. “El esfuerzo es muy grande. Nos dejaron sin presupuesto pero ya hemos activado todas las herramientas administrativas y legales correspondientes para que la Argentina puede tener un presupuesto y a partir de ahí poder seguir adelante. Por eso digo, con todas las dificultades, en el marco de la pandemia y de una cuestión global que todos estamos viendo, hoy la Argentina no tiene presupuesto pero me quedo con la esperanza que hoy nos transmite el gobernador Bordet”.

Más adelante, señaló que 2022 será un año de reactivación. “Lo acaba de decir el gobernador Bordet. Lo que pasa en Entre Ríos está pasando en toda la Argentina. El producto bruto en el país creció por arriba del 10 por ciento, recuperando todo lo que se había perdido en pandemia. Se exportaron bienes y servicios por más de 75.000 millones de dólares, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Por eso digo que Entre Ríos es una muestra cabal de la Argentina que buscamos: la Argentina que produce, que agrega valor, que da trabajo, pero fundamentalmente la Entre Ríos que cierra brechas también y con esto me quiero quedar”.

“Estoy muy contento de estar hoy acá y quiero agradecerle al gobernador Bordet esta invitación. Además, decir que el gobierno nacional va a estar a la par del pueblo de Entre Ríos y del gobernador Bordet para poder seguir adelante con todas estas realizaciones”, concluyó el funcionario nacional.

Convocatoria a la unidad

El gobernador Gustavo Bordet centró su discurso ante la Asamblea Legislativa en lo hecho, pero “fundamentalmente en lo que se prevé desarrollar en 2022”.

“Necesitamos construir políticas públicas, y esto tienen que ver con el mensaje de hoy, de apuntar al futuro y a pensar sin egoísmo porque hay una provincia de Entre Ríos que nos está esperando. Después de tanto dolor que nos ocasionó la pandemia, hoy venimos creciendo a nivel anteriores a la prepandemia. Creo que tenemos una gran oportunidad para poder desarrollarlo, pero no podemos hacerlo solo. Tenemos que hacerlo oficialismo, oposición, sector público y sector privado, y hacerlo con nuestros industriales, comerciantes, productores rurales, trabajadores, la economía social y entre todos lograr una provincia de Entre Ríos que sea más justa, que tenga más libertad y asegure el bienestar de toda la población”, remarcó.

En ese marco, detalló lo ejecutado en obras viales, productivas, de salud y desarrollo social, y remarcó la importancia que reviste la educación en su gestión, entre otros aspectos. “Hicimos un llamado a construir lazo de unidad porque necesitamos construir políticas públicas para una Entre Ríos más justa, con más libertad y que asegure el bienestar de toda la población”, dijo el mandatario.

El gobernador luego agradeció al jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Juan Manzur, que “nos pueda estar acompañando en la Apertura de las Sesiones Ordinarias de nuestra legislatura, y testimoniar el agradecimiento por las gestiones que ha tenido para con nuestra provincia de Entre Ríos y que la ha explicitado en la misma”.

Apuntó que “esta apertura de Sesiones contiene parte de lo que hemos transcurrido en 2021, pero fundamentalmente lo que pesamos desarrollar en 2022 con obra pública, atendiendo en materia vial, buscando generar desarrollo social. Entendiendo que nuestro sistema sanitario debe seguir fortaleciéndose, trabajando en materia energética, tanto en gas como en electricidad”.

Repasó luego otros de los ejes contemplados en su discurso al referirse a lo hecho en materia de cultura y deportes, y el acompañamiento a los productores para reconstruir capital de trabajo con los quebrantos que hubo con la sequía. “También pensando en fomentar cadenas de valor y abriendo nuevos mercados en el mundo. El hecho de poder volver a las ferias y misiones comerciales este año. Estaremos en 25 diferentes lugares del mundo con nuestra oferta exportable”, detalló.

“Poder trabajar en educación fundamentalmente con un calendario escolar que nos garantice 190 días de clases, avanzar en la consolidación de los estados públicos de lograr el equilibrio fiscal que nos permita seguir trabajando de esta manera. Es el primer presupuesto que no contempla endeudamiento para gastos corrientes. Tenemos también hoy una provincia ordenada, previsible y que podemos llevar adelante muchas de estas acciones porque hay un gobierno nacional, y un presidente como Alberto Fernández que federaliza los recursos y que los aplica aquí en Entre Ríos particularmente”, remarcó.

También hizo referencia a “mejorar la calidad institucional que necesitamos los entrerrianos para desarrollarnos en una comunidad con más y mejor democracia, y por último, hicimos un llamado ha tender puentes, a construir lazos de unidad, a priorizar objetivos que superan las cuestiones parciales o que segmentan en partidos políticos”.

Por último, y ante una consulta periodística, Bordet definió como “fundamental alcanzar un acuerdo de un problema que no es de este gobierno. La deuda brutal que construyó el ex presidente Macri hoy nos deja que tenemos que pagar 19.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares, pero si no encontramos un punto de acuerdo, es imposible crecer y nos quedamos afuera del mundo. Entonces se está haciendo un esfuerzo muy grande para que esta renegociación nos traiga aparejado ningún ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores de nuestro pueblo”, concluyó.