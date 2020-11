Maradona: El médico Luque dijo que evaluarán el alta

El médico de Diego dijo que “se encuentra en muy buen estado” y que mañana continuarán charlando la chance de un alta clínica, aunque no quiso dar detalles sobre lo que vendrá después. “Discutiremos con la familia”, lanzó.



Los días pasan y todo parece indicar que el alta de Diego Maradona tras su operación de hematoma subdural se acerca velozmente. Así, al menos, lo dijo su médico Leopoldo Luque, aunque se reservó información sobre lo que vendrá después.

“Diego se encuentra en muy buen estado, la verdad que anímicamente con ganas de irse a la casa, con los doctores de la terapia en conjunto estamos evaluando la posibilidad de un alta clínica. Esto va a llevar, vamos a hablar mañana nuevamente con ellos. También quería aclarar el tema del covid, que hay en todos lados, no hay nada acá que no haya en otro lugar, se siguen los protocolos y los cuidados a la perfección “, aseguró.

“Está con ánimos de irse y nosotros estamos evaluando el alta, hay que ver diferentes parámetros clínicos pero la evolución es muy buena “, reiteró, y no quiso soltar prenda sobre el después: “Eso lo hablaremos en determinado momento, por ahora sabemos que está muy buen y con muchas ganas de irse”.

Enseguida, amplió sobre su voluntad de no adelantarse en determinar tratamientos posteriores al alta: “Los médicos de acá coinciden con nosotros en los tratamientos que le hacemos acá. Cuando evaluemos el alta, que puede ser mañana o pasado, discutiremos con la familia. La comunicación creció increíblemente, estamos todos de acuerdo junto con todo el entorno en sacarlo adelante”.