Marcela Ántola: “El rol de la mujer en la política es fundamental”

– La candidata en segundo término de la lista 502 de Juntos Entre Ríos, Marcela Ántola, reivindicó el rol de la mujer dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), partido en el que milita desde los 18 años • “La mujer tiene una mirada más maternal, de cuidado y contención, y lo que necesita la sociedad hoy es que la cuiden”, dijo.

Marcela Ántola ocupa el segundo lugar en la lista que encabeza Rogelio Frigerio y que completa el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti. La concejala de Gualeguay por segunda vez reivindicó el rol de las mujeres en la política y bregó por una mayor participación y compromiso.

“Dentro de Juntos me he sentido muy cómoda y he expresado mis ideas con total libertad respecto de lo que siento y quiero para Entre Ríos”, dijo Ántola al referenciarse como la única mujer de la lista de candidatos titulares.

Y en esa línea aseguró que la mujer le aporta a la política “una mirada más maternal, que no tiene que ver con tener hijos, sino con el cuidar, el abrazar y contener”: “Y hoy lo que la sociedad necesita es eso, que la cuiden, que la abracen y solucionen sus problemas”, indicó.

“Yo creo que el rol de la mujer en la política es fundamental y, a pesar de los avances, siempre hay muchos más varones que mujeres participando, por eso las aliento a que se involucren. Hoy tenemos la Ley de Paridad de Género, y por eso tenemos que comprometernos y hacer más, para justamente visibilizarnos y ocupar estos espacios clave de poder”, hizo hincapié.

En medio de la campaña de cara a las Generales del próximo 14 de noviembre, Ántola, quien milita desde los 18 años dentro del radicalismo, aseguró que para participar de los lugares de poder y conducción “hace falta mucho valor y coraje, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra sociedad está muy degradada”. “Justamente por eso las mujeres tenemos que comprometernos y participar”, finalizó. (APFDigital)