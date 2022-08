Marcha de CGT y CTA: Rechazaron la especulación y piden un nuevo contrato social

Con una de forma masiva hacia la Plaza de los Dos Congresos, los espacios gremiales pidieron que “todos los actores sociales con responsabilidades deben encontrar una salida en conjunto” a los problemas del país, en lugar de “la que pretenden los sectores de concentración económica”.

Los gremios concentraron y marcharon hacia Plaza de los Dos Congresos.



La CGT, la CTA, otros espacios gremiales y diversos movimientos sociales se movilizaron de forma masiva hacia la Plaza de los Dos Congresos en rechazo a “la especulación y los formadores de precios”, a la vez que reclamaron “un nuevo contrato social”.

Los trabajadores, entre ellos militantes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), se concentraron desde el mediodía en varios puntos cercanos al Parlamento y marcharon desde el Obelisco hacia esa zona, precedidos por los cotitulares cegetistas Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y dirigentes como Sergio Romero y Omar Plaini, portando una bandera con el lema “Primero la Patria”.

Tras la movilización, Daer dijo en conferencia de prensa que “todos los actores sociales con responsabilidades deben encontrar una salida en conjunto” a los problemas del país, en lugar de “la que pretenden los sectores de concentración económica, que solo empobrecerían al pueblo”.

Además, afirmó que la central sindical quiere que “los trabajadores sean formales” y que no haya “trabajadores de primera y de segunda”.

“No importa donde estén esos trabajadores; en cooperativas, multinacionales, industrias nacionales… Queremos trabajadores formales”, enfatizó al referirse al proyecto oficial para transformar los planes sociales en empleo genuino.

En tanto, Acuña, en declaraciones previas, sostuvo que “los empresarios tienen que entender que no pueden continuar remarcando, y esa es la expectativa”. Y Moyano ratificó que la marcha fue “un mensaje claro para repudiar a los generadores de precios y especuladores y para decirle al presidente Alberto Fernández que el movimiento obrero lo sigue bancando, pero también que ponga lo que debe para frenar a estos tipos”.

En un discurso frente a los trabajadores camioneros en la Avenida 9 de Julio, antes de marchar hacia el Congreso, Moyano adelantó que en breve solicitará al Jefe de Estado que “las paritarias sean libres, que otorgue de inmediato un bono a quienes no llegan a fin de mes y que universalice la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los empleados registrados”.

“Los trabajadores bancarán la lucha contra los dirigentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que remarcan los precios, y también contra los medios y los bancos, que procuran un golpe institucional”, denunció Moyano, quien repudió a “esa manga de delincuentes que, a diario, no dudan en atacar al Gobierno”.

En las inmediaciones del Obelisco -uno de los puntos de concentración- prevalecieron las columnas de camioneros, docentes de la UDA, estatales de la UPCN, Obras Sanitarias, municipales, Smata, taxistas, navales, petroleros, textiles y los gremios de la CATT, en tanto por los movimientos sociales participaron la UTEP, Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán, la CCC y La Dignidad.

También fue multitudinaria la presencia de los sindicatos agrupados en el Fresimona de Moyano y la CFT que conduce el bancario Sergio Palazzo, quien a las 11 inició en su gremio un cese total de actividades para que el personal pudiese participar y marchar.