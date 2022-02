Marcha por la Soberanía: Denunciaron en Bariloche el “secuestro” de manifestantes

Una nutrida movilización a los tribunales de Bariloche reclamó que la justicia actúe rápidamente ante la denuncia de que los integrantes de la “Marcha por la Soberanía de Lago Escondido” fueron “secuestrados virtualmente” por personas que responden al empresario británico Joe Lewis y que desde el domingo por la tarde no tienen comunicación con ellos.

“Presentamos un habeas corpus, nuestra intención es que la justicia arbitre los recursos para garantizar la integridad física de nuestros compañeros”, contó el cineasta y docente Martín “Grifo” Adorno, a cargo del equipo de comunicación la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, en conversación telefónica con Télam.

El primer juez que recibió la denuncia, Mariano Castro, se declaró incompetente. Finalmente, la denuncia fue recibida por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence, quien recibió a Julio César Urien, titular de la Fundación, y se comprometió a resolver en la tarde de este lunes si hace lugar o no al habeas corpus.

“Ahora vinimos a Bariloche, presentamos un habeas corpus y nos manifestamos para que la justicia actúe. Los compañeros están retenidos, es un secuestro virtual en la montaña. Nos preocupa su integridad. Además, nos preocupan las bajas temperaturas y el hecho de que la mayoría de los integrantes de la caravana no son montañistas expertos ”, denunció Adorno. De la movilización participaron organizaciones sindicales como la CTA y ATE.

“A las siete de la tarde del domingo fue la última vez que pudimos comunicarnos con el grupo en donde están el médico sanitarista Jorge Rachid y 21 personas más. Estaban acompañados por dos policías de montaña, quienes a las cinco de la tarde recibieron la orden de retirarse. Estos policías fueron testigos de la agresión que a las 3 y media de la tarde realizaron los jinetes armados que responden a Joe Lewis y a otros terratenientes. Son sus lacayos”, describió Adorno, quien remarcó que “es importante destacar que no queremos sacarle nada a nadie, quienes infringen la ley y no respetan la Constitución nacional y provincial”.