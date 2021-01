Marcos Luciani, director del hospital de San José: “Estamos al borde de la transmisión comunitaria”

“Duplicamos los casos”, señala el Dr. Marcos Luciani, director del hospital de la ciudad de San José, en el departamento Colón. Con un panorama similar al que presenta la ciudad cabecera, aunque con menos casos, cuentan con 79 activos. Este domingo se efectuaron 10 test rápido, de los cuáles 3 arrojaron resultado positivo.

“Me preocupa que estamos al borde de la circulación comunitaria. La gente se ha relajado. El promedio de edad de infectados en San José es entre los 20 y los 40 años, que son quienes contagian a los adultos mayores”, comentó el facultativo a El Entre Ríos.

“Tuvimos una reunión en el hospital con los intendentes de San José y Colón, la directora del San Benjamín y los Dres. Irigoitia (Alberto), Martínez (Pablo) y Bonnin (Claudia)”.

“A Gustavo Bastian le sugerí que haya restricciones en el horario de circulación y multas para la gente que sea fotografiada por Inspección, comprando en los negocios sin barbijo. Los turistas se cuidan más que nosotros. Algo tenemos que hacer, no podemos seguir así. Y si se hace en conjunto con Colón, mejor”.

Pocas camas

El director del nosocomio se describe como “sumamente preocupado”. Y hace un repaso de las camas disponibles: “La terapia intensiva de Colón tiene cinco camas ocupadas: dos por Covid y las otras por infarto, ACV y un post quirúrgico; queda una cama. En el hospital de San José tenemos cinco internados y tenemos doce camas. Los médicos están al límite, no tenemos vacaciones”.

En otro tramo, hace mención a las recientes declaraciones de su par colonense: “Como dice la Dra. Hernández, la gente va tarde a consultar. Una persona hacía un mes que estaba con pérdida de olfato y decía que pensaba que se le iba a pasar; mientras tanto fue a varios lugares y contagió a un montón. Después están los que no dan los nombres de quienes estuvieron con ellos porque temen represalias del empleador o de las amistades, o dan teléfonos falsos para que no los ubiquemos. Todo eso estamos viendo este tiempo en la gente joven; la gente grande no porque se asusta”.

En tanto, este lunes aguardaban los resultados de otros 12 test rápidos, que son utilizados “cuando es contacto de un positivo con pocos síntomas o cuando la persona presenta síntomas hace al menos 72 horas pero no más de siete días”, explica el Dr. Luciani.