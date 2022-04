María Laura Saad es la nueva secretaria de Turismo de la provincia

El gobernador Gustavo Bordet designó a María Laura Saad al frente de la Secretaría de Turismo. La profesional se desempeñaba como titular del área en la Municipalidad de Concepción del Uruguay desde 2015, durante las gestiones de José Lauritto primero y con continuidad en la del Intendente Martín Oliva. Un importante trabajo realizado por el equipo de “Mara” Saad permitió a nuestra ciudad volver a tener protagonismo turístico en la provincia, y sin dudas fue fundamental a la hora de la decisión del Gobernador.

María Laura Saad es oriunda de La Paz, donde también fue directora de turismo, y fue convocada por Lauritto en 2015 para la Dirección de Turismo de Concepción del Uruguay. Su desempeño al frente de la cartera logró reposicionar a Concepción en esta área y Oliva le dio continuidad. Ahora en su nueva función provincial, anticipó que trabajará para seguir potenciando el crecimiento histórico que la actividad registró en la última temporada.

“Así como llegué hace 6 años a Concepción del Uruguay hoy me toca tomar nuevos caminos y nuevas responsabilidades. Creo que el trabajo en la ciudad me ha posibilitado hoy tener este nuevo desafío, que me gratifica profesionalmente y que creo que para Concepción del Uruguay también tiene que tomarse así. Yo me siento una hija más de esta ciudad, y que Concepción pueda acceder a este lugar de tanta responsabilidad es muy importante”, señaló a La Prensa Federal María Laura Saad.

Tras aceptar la renuncia de Gastón Irazusta, el mandatario provincial incorpora a Saad al frente de la Secretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción, para fortalecer el posicionamiento de la provincia entre los primeros destinos turísticos del país. Actualmente, Entre Ríos es la tercera provincia elegida por los argentinos para vacacionar.

Asimismo, se dará continuidad al trabajo que tuvo como resultado una temporada de verano con récords históricos en la provincia, y se buscará consolidar las estrategias de desarrollo para una de las principales actividades económicas de Entre Ríos.

De cara a los feriados de Semana Santa, las localidades entrerrianas ya cuentan con una ocupación casi plena y se preparan para recibir gran cantidad de turistas. Las principales opciones incluyen termas, gastronomía, naturaleza, encuentros de pesca deportiva, turismo histórico y Parques Nacionales.

En este marco, el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo destacó que “el turismo entrerriano viene recuperando la energía y proyección que todos estábamos esperando, y hoy resulta auspicioso que muchos destinos de la provincia tengan una excelente perspectiva de ocupación de cara a Semana Santa”.

Anticipó que junto a la nueva funcionaria, se continuará trabajando con los actores privados, tal lo marcara el gobernador Bordet desde el inicio de la gestión, acompañando con todas las herramientas que el Estado tiene disponible”.

“El sector turístico está motorizando un cambio cultural en la visión que teníamos de la provincia, construyendo una economía solidaria, generadora de trabajo genuino para los entrerrianos”, puso de relieve el funcionario.

Antecedentes

María Laura Saad es Técnica Superior en Turismo del Instituto Superior de Turismo Sol de Santa Fe y tiene perfeccionamiento en Diplomatura en Desarrollo y Gestión Local y Micro regional Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Hasta la fecha, se desempeñaba a cargo de la Dirección de Turismo de Concepción del Uruguay como directora desde diciembre de 2015.

Asimismo, realizó numerosos cursos de perfeccionamiento y actualización vinculados al turismo; también ha participado y organizando un amplio abanico de eventos y jornadas. Posee antecedentes como disertante y docente en distintas instituciones de nivel secundario, terciario y universitario