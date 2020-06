Martín Oliva destacó que con la Emergencia Solidaria se asistirá a actividades resentidas por la pandemia

“Con ese fondo vamos a reforzar la ayuda social y podremos seguir financiando la reducción a tasa cero de algunos comercios y actividades que no pueden trabajar en este contexto”, sostuvo el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, en referencia a la Emergencia Solidaria y destacó que el proyecto comprende “la solidaridad con el que menos tiene”.

Oliva subrayó también que las recaudaciones en todas las estructuras gubernamentales han caído y manifestó que el proyecto de Ley de Emergencia Solidaria representa una estrategia.

En ese sentido, el intendente uruguayense destacó que los recursos que se recaudarán con la entrada en vigencia de la Ley serán coparticipables con los municipios: “las y los intendentes son muy buenos gestores e invertirán esos recursos en su gente”, apuntó.

“Nosotros, con ese fondo vamos a reforzar la ayuda social y podremos seguir financiando la reducción a tasa cero de algunos comercios y actividades que no pueden trabajar en este contexto”, explicó.

Por otra parte, indicó el espíritu del texto “es bastante claro” y que responde a “un principio doctrinario del partido en el que milito (PJ) y por el cual accedí a la intendencia: la solidaridad con el que menos tiene o no está en la misma situación”.

En esa línea, el mandatario municipal recordó que el impacto del Coronavirus no es solo epidemiológico, sino también económico, y aseguró que “si no nos ayudamos entre todos, los distintos actores que componemos la comunidad, no hay forma de salir adelante”.

“Es limitado pensar que algún gobernador, intendente o intendenta, va a poder afrontar esto solo, es imposible. Sin la articulación a nivel nacional de todos, trabajadores, organizaciones sociales, cultos, fuerzas, la justicia, no se puede ir a ningún lado. Lo mismo sucede a nivel provincial y de cada localidad”, subrayó Oliva.

“Lo que hicimos en el municipio para tratar de eficientizar los gastos y mejorar la recaudación. En este caso, se les pide a los que están un poco mejor que el resto, un acompañamiento por un tiempo determinado”, manifestó.

Situación epidemiológica

Informó a su vez, que la ciudad está en distanciamiento social y que el reciente caso positivo de Covid-19 en el departamento está siendo asistido y fue aislado. “Seguimos trabajando con los contactos estrechos de esta persona, que al ser personal de salud estuvo asistiendo a otros; y aún nos queda una semana más en esta tarea”, precisó.

Por último, el intendente de La Histórica señaló que se siguen realizando controles en los ingresos a la ciudad “con un esfuerzo importante, ya que exige la presencia de personal policial y de salud las 24 horas. La autovía 14 es el tobogán por el que desliza el Covid-19, para las localidades que estamos en su recorrido, así que con aumento de casos en Ciudad y provincia de Buenos Aires tenemos que ser cuidadosos”.