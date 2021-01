Martín Oliva: “La primera infancia y la educación son pilares de nuestra gestión”

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura o la OEI, es un organismo internacional de carácter intergubernamental conversó con el Intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva sobre las políticas educativas, el premio recibido, la pandemia. Además, nos contó sobre el abanico de realidades y posibilidades que tiene su municipio a nivel trabajo.

El intendente para iniciar la charla nos resaltó la importancia que tiene para él los primeros años de vida de los niños. “Me interesa mucho la educación y yo puse como eje de mi campaña dos cosas: primera Infancia y educación. Yo sostengo que, si nosotros entre los 45 días y los 5 años en algunos chiquitos que su cerebro está mal alimentado, mal protegido sin todo el contexto cognitivo y lúdico adecuado. Va a ingresar mal a la primaria y es aquel que se desvía entonces trabajamos la primera infancia y todo lo que podamos aportar en educación lo vamos a hacer”

Me importa la primera infancia y la educación desde acá, todas estas vertientes para tratar de hacer esta la sociedad un poco mejor y si lo replicáramos en Mar del Plata, Ushuaia, y en la Quiaca, en Tierra del Fuego, en Mendoza dentro de 10 Años nuestra sociedad sería mejor. No es una frase hecha, nosotros lo estamos haciendo prácticamente, tenemos las condiciones para ser calificados Como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO porque vieron todo nuestro perfil, lo estudiaron están en condiciones y empezamos a trabajar la educación.

Al referirse al inicio de la Pandemia y los problemas que eso presentó para la comunidad educativa en general Oliva expreso: “cuando nosotros entramos en pandemia visualizamos como Municipio que muchos chicos no podían conectarse, y como no podían conectarse no podían resolver sus problemas. Entonces nos juntamos con algunas universidades, con la Departamental de Escuela que es la matriz de donde se organizan las escuelas, y propiciamos desde nuestro sistema de gestión informática el soporte para darles conectividad algunas escuelas”

El COVID-19 hizo que todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales re perfilaran sus prioridades, en ese sentido, el Intendente nos comentó que se asistió a los vecinos con créditos a tasa cero con cuatro meses de gracia por tres millones de pesos. Además, activaron la incubadora de emprendedores cuya supervisión está a cargo de las universidades. El emprendedor se acerca con su proyecto y si se aprueba se brindan los recursos, “hay hasta un millón de pesos para los nuevos emprendedores que a lo mejor se cayeron del sistema por lo que pasó en la pandemia. Se ayudó con subsidios a las maestras jardineras, a los peloteros, al vecino común”.

La tecnología y la oportunidad en Pandemia como motor productivo:

La oferta educativa es uno de los pilares del Municipio, oferta que permite a muchos estudiantes poder quedarse en su ciudad. “Somos una ciudad de 80 mil habitantes que tienen cuatro universidades: Tenemos la universidad privada que se llama UCU, Regional UTN; Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Vice Rectorado de la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) y dos institutos de investigación con sede regional acá INTI e INTA. Entonces formamos con las cuatro universidades, el Consejo Interuniversitario Local tratando de promover desde ahí investigación. Tiene perfil de ciudad universitaria porque hay más de 200 carreras que se cursan en los institutos terciarios, en las 4 universidades que les comenté y en la Universidad popular, que quedan 3 o 4 en la Argentina, se creó la Escuela de Oficios para que muchas de estas empresas que necesitan oficios particulares, ejemplos pintores, ebanistas puede obtenerlo”

Concepción del Uruguay tiene mucha juventud y tiene una paradoja para una ciudad de 80 mil habitantes, tiene dos carreras de medicina; en el ámbito privado en la Universidad Concepción del Uruguay tiene carrera de medicina, y en la Facultad de Ciencias de la Salud tiene carrera de medicina y esta, la pública, han egresado los primeros médicos. Es una ciudad que le permite a alguien no tener que trasladarse a Buenos Aires, a Córdoba, La Plata o Rosario para ser docente, para ser profesor de educación física, para ser médico, para ser abogado, para ser ingeniero, para ser agrónomo, para ser arquitecto, para ser técnico en diferentes carreras, para ser ingeniero civil, ingeniero electromecánico, ingeniero en telecomunicaciones. Toda esa vertiente educativa la transforma en una ciudad universitaria y del aprendizaje.

Durante la charla el intendente citó una frase muy popular que refleja uno de los pilares de nuestro sistema educativo que es lograr que los alumnos “Se vayan con sus títulos de bajo el brazo” y no tener que ir a buscarlo a otro lado. La gran oferta universitaria hace que para Oliva “la región tenga como un faro que mire acá, donde venir a estudiar eso ya desde el histórico Colegio Nacional que fundó Urquiza y toda la región mesopotámica venía a estudiar acá, o sino también ser un faro que distribuye gente formada.

A su vez tiene un bagaje cultural muy importante, hay una escuela de música que depende de una universidad que otorga un título universitario y por segundo año consecutivo se hace el encuentro provincial de teatro. Hay una actividad de teatro muy fuerte, es una ciudad cultural adentro de nuestra provincia. Es una ciudad reconocida por ese abordaje de muchas bandas de músicas locales y mucho teatro under tiene esa vertiente cultural universitaria productiva.

La obtención de los premios SADOSKY es un enorme orgullo y responsabilidad ya que compromete al Municipio a sostener ese estándar conseguido dentro del mundo de la tecnología.

Con una de las universidades y una empresa del software, dijimos vamos a propiciar horas cátedras junto con UTN, que es el paragua académico, y la empresa de software que tiene voluntad de hacer esto. Establecimos un programa que se llama Concepción de programadores para que esta industria del software tan necesitada en época de pandemia de mano de obra digital. Tuvimos inscriptos hasta de otros países, la beca era para 50”.

La empresa de software con la que el municipio trabajó el proyecto Concepción de Programadores presentó la propuesta en los premios SADOSKY galardón que premia a la tecnología. El proyecto ganó la categoría “proyecto asociativo de innovación”. La empresa presentó nuestro programa y ganó en su serie, pero ganó el galardón de oro.

Para cerrar la entrevista el Intendente Oliva reflexionó “Nosotros queremos que concepción del Uruguay esté en el radar ya sea por nuestra matriz productiva o por su modelo de educación donde damos formación pública no es elitista y de ahí la fuente de trabajo correspondiente ese es el modelo que le llamamos Modelo concepción del Uruguay”.