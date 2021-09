Martín Pascal, Rocamora: “Estoy con muchas ganas de disfrutar”

Rocamora inició este lunes su segunda semana de pretemporada rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol y quien fuera capitán en la campaña que culminó, Martín Pascal, habló sobre este nuevo desafío. El escolta renovó recientemente con el Rojo para esta nueva aventura con el equipo que comandará Carlos Pérez. En una extensa charla se manifestó sobre cómo vivió el certamen que pasó y a lo que aspira en lo inmediato. A un par de meses para llegar a los 41 años se mostró con muchas y dispuesto a seguir aportando toda su experiencia a los más jóvenes.

“La verdad que la renovación la tomé muy bien porque cuando se termina una temporada uno hace un análisis personal de cómo fue y la verdad que lo disfruté mucho, la pasé muy bien; me sentí muy bien, en lo personal, con el grupo y con el club. Entonces, cuando se lo manifesté a los dirigentes, ellos enseguida me dijeron que querían que continuara. Hablaron con Cali (Pérez), que iba a ser nuevo técnico del equipo, y si él estaba de acuerdo no iba a haber problemas. Desde ese momento las dos partes nos pusimos de acuerdo y encararemos esta nueva temporada”, comenzó diciendo el perimetral de 1.86 de altura.

¿Cómo te sentís en lo personal para este nuevo desafío, no solo físicamente?

En lo personal estoy con muchas ganas, con muchas ganas de seguir disfrutando de otra temporada; con mucha ilusión, como en cualquier comienzo. También, uno se pone como objetivo poder estar a la altura, tanto en lo basquetbolístico como en el físico; creo que a esta altura de mi carrera uno se enfrenta chicos 15 o 10 años más jóvenes y hay que intentar que esa diferencia no se note. Me propongo estar a la altura y después estar a disposición de lo que el técnico me pida. Estoy con muchas ganas y muchas ganas de disfrutar, así lo encaro.

¿Pensás que sos un caso atípico, a tu edad seguir compitiendo en alto rendimiento?

No sé si atípico es la palabra pero sí es verdad que no somos muchos los que a esta edad seguimos o estamos compitiendo a nivel profesional. Esto requiere de estar sano físicamente, de tener energías y ganas de estar en una competencia tan exigente. Y de un apoyo familiar muy importante, uno debe tener otro equipo fuera de la cancha que lo pueda empujar y apoyar día a día. Hay veces que muchos no lo entienden y te dicen ‘vas a seguir jugando otro año más…’.

“A mí me cuesta mucho hacerle entender a esa gente las ganas que uno tiene de seguir jugando. Y creo que es por lo que uno lo sigue disfrutando y mientras así sea no veo porqué no. También creo que es algo que se va a ver más seguido, por cómo ha avanzado todo; las formas de entrenar, los cuidados y la ciencia. Con la parte médica se verá mucho más seguido de jugadores que podrán ir prolongando su carrera.”

¿Creés que los más jóvenes ven en vos un ejemplo de cómo ser un deportista profesional?

No sé si me toman como ejemplo, lo que sí espero es poder ir dejándoles a cada uno algo; que todos los que han compartido equipo conmigo sepan que mientras lo hicimos algo les dejé. Poder marcarles una línea a mantener, tanto dentro como fuera de la cancha; de conducta, responsabilidad y sacrificio. Remarcarles que la vida del deportista no es muy larga; que la aprovechen, y que si hacen las cosas bien lo podrán hacer durante muchos años. Yo espero eso de ellos y ojalá así sea.

Antes de terminar el jugador que también vistió los colores de otros equipos de la ciudad como Parque Sur, Regatas Uruguay y Zaninetti en diferentes categorías, se refirió a si esta podría ser su última temporada. “La verdad que no lo sé, yo encaro cada temporada como si fuera la última pero después una vez que termina hago la evaluación…; y si mi familia también lo disfrutó conmigo. Son muchas cosas que se ponen en la balanza para decidir jugar o no una temporada más”, respondió.

“También depende de un montón de cosas que uno nunca sabe. Siempre lo tomo y juego como si fuera la última temporada, por eso intento disfrutar todos los días y aprovechar al máximo el tiempo que me queda dentro de una cancha”, añadió.

Pascal, quien ascendió al Torneo Federal con Central Entrerriano en 2014, habló finalmente de lo que espera con Rocamora en lo que se viene. “La verdad que el club hizo un gran esfuerzo para mantener la base de la temporada que pasó, donde se conformó un buen grupo y se terminó jugando un buen básquet; fue muy positivo que se haya hecho ese esfuerzo. Se sumaron chicos nuevos que se tienen que acoplar a los que estábamos, sumado a la idea de juego que tiene Cali. Ojalá que, como grupo, podamos sacar lo mejor de cada uno y funcionar de la mejor manera como equipo”, manifestó quien también ha jugado en BH de Gualeguay, Sarmiento de Villaguay y Social y Deportivo San José.

“Creo que el objetivo será primero poder encontrarnos, lograr el mejor funcionamiento para poder ir partido a partido viendo para qué estamos. Ojalá se pueda mejorar lo que hicimos la temporada pasada, que tuvimos a un pasito de meternos en los playoffs. El objetivo final podría ser ése, ojalá podamos llegar; es un deseo personal además de lo que el club quiere, que es seguir formando y potenciando a jugadores jóvenes”, concluyó quien viene de disputar 18 encuentros con un promedio de 5.6 puntos, 1.7 rebotes y 1.5 asistencias.