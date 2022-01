Martiniano Dato y Tato Rimoldi al Campamento de Talentos

Como parte de lo programado en la agenda de los seleccionados formativos, del 13 al 27 de enero se llevará a cabo el Campamento de Talentos de la Selección Argentina U18, en la ciudad de Saladas, Corrientes. El Club Regatas Uruguay tendrá dos representantes, Santiago Rimoldi como asistente técnico y Martiniano Dato como uno de los talentos.



Martiniano Dato, es un jugador que proviene de la ciudad de Paraná y llegó éste año al Club Celeste para ser parte del plantel U19 que también dirige técnicamente Rimoldi, como parte del proyecto de jugadores reclutados que viene llevando a cabo Regatas desde hace un par de años.

El paranaense oriundo de San Benito, de 17 años, 1,88 de altura y juega de Base, contó cómo se enteró que iba a ser parte del Campamento de Talentos de la CAB, “estaba tomando mates en el patio de mi casa, le suena el celular a mi papá, era un número de Buenos Aires entonces no atendió. A los segundos que colgó, le suena a mi mamá entonces atendió y ahí le comunicaron que estaba convocado.”

Y agregó “cuando mi vieja me dijo que eran de la CAB no lo podía creer, me quedé frío, no entendía nada y después de un rato caí que me habían citado, estoy muy feliz por vivir esta experiencia.”

Martiniano contó cómo se prepara para su viaje a Saladas-Corrientes, “estoy muy contento, diría que feliz. Con un poco de nervios pero con mucha ilusión y ganas de darlo todo para tener chances de vestir la celeste y blanca. Pero llevándolo bien y tranquilo, como debe ser.”

El jugador que viene de jugar la última temporada en Recreativo de Paraná, será parte del plantel U19 de Santiago Rimoldi, e hizo referencia a sus sensaciones al llegar al Club Celeste de “La Histórica”, “me siento muy bien, tranquilo, con muchas ganas de empezar y entrenar al máximo para poder ayudar al equipo”. Y agregó “mis objetivos son que nos vaya de la mejor manera posible en la Liga Provincial U19, entrenar y mejorar, y si se dan las cosas, poder tener minutos para jugar el Federal”.

El staff de entrenadores que viajarán al norte del país será, Herman Mandole como Coordinador de Selecciones Formativas. Federico Renzetti, como asistente técnico, y Mariano Sánchez, como desarrollador de jugadores. A su vez, Omar Vilca será el preparador físico. Cabe destacar que el Cuerpo Técnico se completará con Santiago Rimoldi (asistente técnico), Carlos Miño (asistente técnico), Jonathan Righueiro (desarrollador de jugadores) y los kinesiólogos Franco Chanquet y Mario Piñero.

Además, trabajarán en conjunto con el entrenador del Seleccionado Mayor, Nestor “Che” García, que viajó este jueves 13, a la ciudad correntina el mismo día que la U18.

Santiago “Tato” Rimoldi es un entrenador que nació y creció en Regatas y desde hace ya varios años se encarga del equipo principal que es parte del Torneo Federal de Básquetbol (lo que ahora pasó a llamarse La Liga Federal).