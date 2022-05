Más de 26.000 personas participan del operativo del censo en Entre Ríos

Desde las ocho de la mañana las distintas escuelas que son sede de fracción están organizando y llevando adelante el censo nacional 2022 en Entre Ríos. Más de 26.000 son las personas afectadas al operativo en la provincia. Recomiendan a la gente permanecer en sus hogares y esperar a los censistas.

Desde las 8 de la mañana de este miércoles comenzó en el país y en la provincia el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. La directora General de la Dirección de Estadísticas y Censo, Rosario Burgos, destacó que «esta jornada es histórica» y apuntó que «todas las escuelas que son sede de fracción están desde las ocho organizando a sus censistas para iniciar el recorrido».

Burgos precisó, además, que de acuerdo a los datos que manejan «en cantidad de personas involucradas en el trabajo toda la estructura censal está arriba de los 26.000 puestos, entre jefe de departamentos, de fracción, de radio y censistas».

Por su parte, María José Haberkorn, directora de Estadística, recordó que quien haya completado el censo digital, al momento de la visita del cencista «debe tener el código que son los seis números y letras que nos daba el cierre del formulario y recibir al censista para indicar cuantas personas viven en la vivienda y el sexo».

Haberkorn, señaló que una vez concluida la jornada censal, el barrido territorial, «vuelven a su sede de fracción que generalmente son escuela y ahí comienza un proceso de rearmado de la información, eso se vuelca en cajas y comienza lo que se llama la etapa de recuperación, para salir a campo a aquellos lugares a los que no se llegó y ese material vuelve a la Dirección de Estadística para que después comencemos a procesarlo».

En referencia a aquellas personas esenciales que al pasar el censista puede ser que no estén en sus viviendas, Burgos apuntó «puede ser que se pase más de una vez por la vivienda para tratar de que en el día de hoy tengamos la mayor cantidad de respuestas positivas. Si es una vivienda donde no habrá nadie porque son esenciales después se inicia una etapa de trabajo para tratar de que todos podamos ser censados». Y agregó que en el caso de que el censista no pase durante esta jornada por la vivienda, desde mañana “comienzará una etapa de análisis y evaluación de toda la situación que puede haber quedado sin lograr contactar a la gente y se inicia un recorrido nuevo por una semana para tratar de recuperar todas las viviendas que más podamos”.

Por otro lado, Haberkorn, recordó que «hace varios meses que se viene trabajando en el censo. Para que el censista llegue hoy a cada casa con el formulario hay muchísimo trabajo previo. Son varios meses de trabajo de los cartógrafos y del personal de la Dirección de Estadísticas, de Informática, del departamento Económico, de administración. Estamos todos trabajando hace mucho para que podamos censarnos hoy».