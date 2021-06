Más estafas: Se hicieron pasar por un familiar que vendía dólares

Se hicie

Esta vez se hicieron pasar por una persona y enviaron mensajes a sus contactos conocidos diciendo que le habían robado el celular y que “aprovechaba para avisar que tenía dólares para vender”.

El hecho ocurrió a la siesta del pasado martes, cuando a una mujer le hackearon su cuenta personal de Facebook, y a través de eso, pudieron dar aviso a sus contactos de que había sido víctima de un hackeo y que había cambiado su número de celular. Cuando sus conocidos y familiares, la volvían a agendar con su supuesto número nuevo, comenzaba una conversación amena y les decía que aprovechaba el momento para ofrecerle dólares que tenía para vender.

Cuando la persona accedía a comprarle, siendo víctima de la confianza y la cercanía que tenían con la mujer que supuestamente les escribía, le pasaba un número de CBU de una cuenta bancaria, le transferían el monto total por los dólares que estaba dispuesta a comprar, y les decía que “a la tarde paso por tu casa y te los alcanzo”. En ese momento bloqueaba a la persona y ya perdían contacto habiéndose quedado con el dinero en sus cuentas.

El objetivo pudo concretarse en al menos tres personas que confiaron en la supuesta persona que les escribía y depositaron de buena fe ese dinero.

Hasta ese momento, la persona por la que se hacían pasar no fue advertida, hasta que agregan a ese nuevo número a un grupo de WhatsApp familiar, y comienza a interactuar con la gente que estaba allí. Donde otra vez contaba que le habían hackeado su celular, que se encontraba bien y que ya había podido comprarse uno nuevo. Y es así que cuando la persona real por la que se hacían pasar, contestó en el grupo y aseguró que no era ella, que no entendía qué estaba pasando y que por supuesto, no estaba vendiendo dólares. Inmediatamente el estafador sale del grupo y bloquea a todos los contactos que eran parte.

Finalmente, las víctimas de la estafa se comunican con la persona real para preguntarles en qué momento les acercaba los dólares y se dieron cuenta que se trataba todo de un engaño.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría Segunda de la ciudad, donde además le recomendaron hacerla en la Policía Federal para poder iniciar una investigación de delitos informáticos.

Quiso vender un auto por redes sociales y la estafaron

Por otro lado en las últimas horas se registraron dos estafas y varios intentos en Victoria. Desde la Policía indicaron que una mujer quiso vender su auto por Facebook y fue estafada. El caso no fue el único, ya que se registró otro similar.

El primero de los hechos consumados fue el de una mujer, estafada por una suma de $40.000. En este caso, había publicado un auto a la venta y fue contactada vía Facebook por un supuesto comprador que le daría como seña un alto porcentaje del precio de venta. Con la excusa de haber transferido un monto mayor del dinero acordado, el supuesto comprador requiere que la vendedora concurra un cajero y al brindarle datos sensibles consigue sustraerle la suma de dinero.

Caso similar le ocurrió a otra vecina de las Siete Colinas, quien concurrió a su entidad bancaria tras constatar que su cuenta se encontraba vacía. Tras indagar en los movimientos de cuenta, desde el banco le informaron que se había realizado una transferencia por el valor de $47.000, la cual fue desconocida por la usuaria, tras lo cual realizó la denuncia correspondiente. En uno de los intentos de estafa, una mujer recibió una llamada supuestamente proveniente del Ministerio de Desarrollo de la Nación. En la comunicación se le informó que podía acceder a una ayuda económica y que para poder hacerse de ella debía acercarse a un cajero automático donde, siguiendo unos pasos, podría recibir el dinero depositado en su cuenta. Afortunadamente, la señora advirtió el engaño y la estafa no llegó a concretarse.

ron pasar por un familiar que vendía dólares