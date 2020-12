Mascotas y pirotecnia: recomendaciones para evitar un mal momento

La docente de la cátedra de Etología y Bienestar Animal de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Bromatología de la UNER, Juliana Rey Bogao, reflexiona sobre estas épocas problemáticas para nuestras mascotas. El uso de pirotecnia, traslados o dejarlos solos un par de días describe un panorama poco amigable para los animales domésticos.

La docente explicó que las mascotas además de pasar un momento horrible con la pirotécnica, en algunos casos se encuentra solo en el hogar. Por ejemplo, “los perros tienen el oído mucho más desarrollado que nosotros. Lo que nos puede resultar molesto, para ellos es mucho más molesto e inclusive generarle dolor”.

La profesional agregó que “algunos perros sienten miedo o fobias”. En referencia a los efectos de la pirotecnia indicó: “Puede provocarles jadeos, taquicardias, salivación, están aturdidos y tienen desesperación por salir. Por eso hay que tomar precauciones para que no se escapen si están solos e inclusive si están con la familia también”. Además, señaló que “Al escaparse suelen pasar por rejas por las que en general no pasarían, cortándose y lastimándose”.

“La fobia y el medio a los ruidos pueden venir de alguna experiencia traumática, asociada a esos ruidos o la sensibilidad aumentada y que genere dolor. Además, el miedo puede heredarse de los padres, pero también es muy importante si ese perrito en su período de socialización, que va de la tercer semana de vida hasta el tercer o cuarto mes de vida, donde no le tienen miedo a nada, estaba habituado a eso, a los ruidos fuertes, lo más probable es que no presente miedo más adelante”, explicó Rey Bogao.

Si bien por lo general los más perjudicados son los perros, “al gato también le puede molestar, pero por lo general siempre tienen un buen escondite y no tendremos problemas con ellos”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que “una buena forma de trabajar este problema es prevenir cuando el perro es cachorro. Por ejemplo, le dejamos ruidos de fuegos artificiales de fondo mientras jugamos con él, le dejas juguetes o algo rico de comida. Es el período ideal para que asocie ese tipo de ruidos con cosas buenas, con juegos, comidas ricas. Es decir, que lo asocie positivamente para que el día de mañana no tenga miedo”, cerró.

Recomendaciones

→ No usar pirotecnia

→ Colocarle una chapita con número de teléfono

→ No dejar ventanas abiertas

→ No dejarlos en terrazas

→ Prepararles una zona segura de la casa, persianas bajas, bien ventiladas

→ Ponerle música suave o dejarle la televisión encendida

→ Armarle un escondite que sea cómodo y seguro