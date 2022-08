Massa: “Nuestro objetivo es crecer con inclusión”

En su asunción como ministro de Economía, Sergio Massa planteó que los principales lineamientos de su gestión se basarán en el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión, así como la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno.



El ministro de Economía, Sergio Massa, explicó este miércoles que los principales lineamientos de su gestión se basarán en el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión, así como la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno.

En conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda a casi dos horas de jurar al cargo, Massa presentó por la noche sus principales lineamientos de gestión acompañado por su equipo de trabajo.

Según el flamante titular de la cartera económica, la Argentina “tiene la oportunidad de transformarse en un gran jugador mundial” al destacar sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimiento, que “definen la riqueza de los países”.

Tras afirmar que para combatir el “flagelo” de la inflación, “la mayor fábrica de pobreza”, su gestión al frente de la cartera se va a regir por “principios y motores”, detalló que “entre los principios están el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión; y, entre los motores, la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno”.

Por otra parte, anunció que “no se utilizará el saldo de adelantos del Tesoro en lo que resta del año y el lunes se hará un reintegro de $10 mil millones al BCRA”; y afirmó que “rige el congelamiento de la planta del Estado, pero cada jurisdicción será responsable por las empresas descentralizadas que también estarán alcanzadas por la limitación”.

Asimismo, adelantó que el Gobierno nacional lanzará un programa de crédito a tasas promocionales y un esquema de garantías para primeros exportadores para “vender más trabajo argentino al mundo”.

Este mecanismo estará acompañado de un sistema de trazabilidad para el comercio exterior, ya que “la idea es tener mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones”, de modo que haya trazabilidad de la solicitud y la entrega de las divisas, con prioridad para importación de recursos destinados a salud y producción, explicó.

Según Massa, se van promocionar la financiación de exportaciones y que se va a denunciar ante la Justicia a aquellas empresas que mediante triangulación de importaciones se apropiaron de divisas.

“Queremos un control y transparencia sobre el uso de las divisas, desde la autorización y hasta la liberación de las divisas, habrá plazo fecha y autorización, con prioridad para las cadenas productivas y de salud”, afirmó.

El flamante ministro anunció que en el proceso de fortalecimiento de reservas se acordó “un esquema de adelanto de divisas por exportaciones con las cadenas de la pesca, el agro, la minería y otros sectores, que ingresarán en los próximos días US$ 5.000 millones de dólares”.

“Además, hemos acordado con el desembolso de US$ 1.200 millones con organismos internacionales por programas vigentes, un nuevo programa por US$ 750 millones con la CAF, y estamos evaluando cuatro ofertas de REPO para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana”, afirmó, al tiempo que reveló que mantuvo este miércoles una primera reunión de trabajo con autoridades del Fondo Monetario Internacional “para continuar con los desembolsos previstos”.

Por otra parte, anunció el lanzamiento de un canje voluntario para los vencimientos de deuda en pesos de los próximos 90 días, que finalizará el martes, para lo cual aseguró que ya hay “compromisos de adhesión de más del 60%”.

“Como Gobierno cumplimos nuestros compromisos”, afirmó el ministro al referirse a los próximos vencimientos en pesos, por lo cual consideró necesario “despejar la incertidumbre”.

Massa aseguró que cumplirá con la meta del 2,5% del déficit primario y del sistema público nacional, y afirmó que los principales frentes a atacar son la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macroeconómica y fiscal y los problemas “con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen”.

Con relación a los subsidios, anunció que “los 4 millones que no solicitaron subsidios serán el primer corte” en la segmentación tarifaria.

En ese sentido, Massa indicó que “entre los más de 9 millones que sí pidieron continuar con el subsidio se promoverá el ahorro en el consumo”, y detalló que “en luz se subsidiará hasta 400 kilowatts; en materia de gas la quita seguirá la misma lógica y en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre”.

Según el ministro, se trata de las primeras medidas, pero “no las últimas” de esta semana, ya que en los próximos días van “a seguir con más decisiones, “entendiendo que hay varios frentes para resolver para transitar un camino de solución que no es mágico ni de un día”.