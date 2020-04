Matías Lammens: “El público en el fútbol no va a volver hasta fin de año”

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, aseguró que no habrá público en las tribunas en partidos de fútbol por algunos meses en lo que resta del año, por la pandemia del coronavirus, a pesar de que se pueda reanudar la actividad.

“No sé si hasta el año que viene. Diría que, por lo menos, hasta entrado fin de año, seguro. Es un riesgo innecesario. Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho”, expresó el ex presidente de San Lorenzo.

“Es muy difícil dar un pronóstico certero. Hablé con Javier Tebas (de La Liga de España) y coincidíamos. Ellos van a promover el regreso a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente. Uno nunca sabe si, dando un paso adelante, no da dos pasos atrás. El miedo es que abramos y tengamos que volver a cerrar. El fútbol, con público, va a tardar un tiempo. La liga alemana anunció que, hasta el 30 de agosto, por lo menos, no va a haber público”, agregó en una entrevista con Fútbol Sin Manchas (Canal 26).

Además, analizó el impacto económico que pueden afrontar los clubes ante la suspensión del fútbol y otras actividades: “Va a ser muy difícil de mantener, conociendo la economía de los clubes. En estos próximos días van a saber cuánto se acreditan de las cuotas sociales, pero la gran mayoría de los clubes de Primera viven de eso. Si la gente pierde el empleo, no tiene ingresos, los que tienen pequeños comercios… Si no tienen fútbol en mayo, junio, julio, agosto… Va a dejar de pagar la cuota, es muy probable. Sumado a esa crisis de ingresos, va a venir una crisis de sponsors. Cuando hablo de la reconfiguración de la economía mundial, el fútbol no está excento”.

Por otra parte, aseguró que “lo único” que “invita a ser positivos es que su patrimonio es en dólares y sus gastos quedaron en pesos en su gran mayoría”, aunque advirtió que “los grandes compradores de patrimonio argentino se tienen que recuperar”. Por eso, entienden que el gobierno tendrá que acompañar: “Desde el Estado vamos a tener que trabajar con los clubes”.

En ese sentido, Lammens aseguró que muchas instituciones ya se anotaron en el Programa de Recuperación Productiva (REPRO): “Pueden pedir. El martes vamos a tener el total de clubes que se han inscripto al programa. Son muchísimos. Abrimos una línea especial en el ministerio, de asistencia para que puedan cumplir con los requisitos. Explotó de llamados, gran cantidad de clubes de todo el país, clubes de barrio que se quieren incribir. Va a haber una línea de Repro, una eximición de las contribuciones patronales. También va a haber créditos a tasa del 24”.

Por último, ante la chance de que los directivos determinen el regreso al torneo de 30 equipos en Primera División en un futuro, se limitó a opinar: “Conozco bien esos pasillos. Es una decisión que tienen que tomar los dirigentes del fútbol. La tendencia a esto, en algún momento, va a ser a normalizarse. El fútbol argentino tiene muchísimos ingresos para generar. Los derechos internacionales del fútbol argentino han estado muy mal vendidos, muy por debajo de su valor. Hoy el fútbol argentino tiene una posibilidad extraordinaria de generar ingresos para la Primera División y todas las demás categorías. Lo mismo sucede con el contrato de televisión, hay que renegociarlo. El campeonato tiene que ser atractivo para que haya más suscriptores. Tiene que tender a normalizarse. El fútbol argentino tiene mucho para mejorar en sus ingresos, que claramente con la Superliga no lo logró”.