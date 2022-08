Media Maratón en Buenos Aires: Florencia Borelli bate el récord sudamericano

La argentina Florencia Borelli estableció este domingo un nuevo récord sudamericano de Media Maratón en la masiva competencia de Buenos Aires, de la que participaron más de 20.000 personas.



La marplatense, de 29 años, ingresó en el séptimo lugar de la clasificación femenina con un tiempo de 1h.09m.29s. que destronó a la peruana Gladys Lucy Tejada, hasta hoy dueña de la plusmarca continental con 1h.10m.14s. en el Mundial de Cardiff 2016.

“Me lo debía, hacía tiempo que buscaba el récord sudamericano que estaba en poder de Gladys, una gran atleta, y al final lo encontré. Buenos Aires siempre me invita a hacer récords personales”, dijo ante las cámaras de TN luego de completar la carrera.

La ganadora de la Media Maratón de Buenos Aires fue la keniana Irine Kimais (1h.07m.59s.), escoltada por la etíope Atalel Dargie y su compatriota Vivian Kiplagat.

La argentina Daiana Ocampo se clasificó en el noveno lugar, su compatriota Marcela Gómez fue decimoquinta y la tucumana Agustina Landers, ganadora de la edición del año pasado, se ubicó vigésima.

En la rama masculina, el podio también quedó en poder africano después de una cerrada definición que demandó el sistema de foto finish para determinar el triunfo del etíope Gerba Beyata Dibaba (1h.00m.26s.) sobre su compatriota Dinkalem Ayele Adane.

El tercer puesto le correspondió al keniano Félix Kibitok y el cuarto a Bedan Karoki, del mismo país, dueño del récord del circuito (59m.05s.) desde su coronación en 2019.



El sexto lugar ingresó el entrerriano Federico Bruno (1h.02m.10s.), en una gran actuación de regreso tras su reciente inactividad por contraer una bacteria.

“Estoy súper contento, en lo personal es mucho más de lo que esperaba. Pensaba hacer un tiempo de 1 hora 3 o 4 minutos. Me sentí muy bien, tuve una buena preparación durante 4 semanas”, compartió el entrerriano a TN.

Bruno, de 29 años, aventajó por una posición al debutante mendocino Ignacio Erario; mientras que Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz, atletas olímpicos en Tokio 2020, finalizaron decimoquinto y decimosexto, respectivamente.

La 33º edición de los 21K de Buenos Aires se realizó bajo alertas médicas por la atmósfera contaminada de humo proveniente de los incendios en las islas del Delta del río Paraná.

“Por suerte no sentí nada, estaba muy concentrada y no tuve problemas con la respiración”, contó Borelli, al tiempo que Bruno dijo en el mismo sentido: “El aire, diez puntos”.

La próxima cita de atletismo en la Ciudad de Buenos Aires será la Maratón, programada para el domingo 18 de septiembre.