Mediante una conferencia de prensa, Oliva anunció que vetará la Ordenanza de La Soñada

Así lo confirmó el intendente de Concepción del Uruguay, Dr. Martín Oliva, en horas de la tarde de este lunes, mediante una conferencia de prensa llevada a cabo en su despacho en la Municipalidad. Los detalles del encuentro, en el cual La Prensa Federal estuvo presente.

Aproximadamente a las 19:30 horas de este lunes, el Intendente de La Histórica, Dr. Martín Oliva, realizó una conferencia de prensa en su despacho, con el objetivo de aclarar la situación sobre los terrenos del barrio privado La Soñada, y La Prensa Federal estuvo presente en el sitio.

En primer lugar, Oliva indicó que “mientras fui Presidente del Honorable Concejo Deliberante, conduje ese recinto desde el diálogo, buscando consensos y usándolos como herramientas; aportamos ideas y diseñamos políticas públicas que resuelvan los problemas de los uruguayenses. Siempre instamos al diálogo, hasta alcanzar los consensos necesarios e indispensables en una sociedad como la nuestra”.

Siguiendo con esta línea, el ex Presidente del HCD, entre los años 2015 y 2019, expresó: “Resoluciones, comunicaciones y ordenanzas es la forma en la que habla el HCD, y durante mi gestión, salieron cercano al 99% en unanimidad. Por eso propiciamos esta charla, para que a través de la ciudadanía en todo su conjunto a la cual me debo, sepa con exactitud como son las cosas –con respecto a La Soñada-, cuales son los fundamentos que motorizan nuestra toma de decisiones y que ello no sea meramente declarativo”.

Asimismo, agregó que “desde que asumimos las responsabilidades políticas en diciembre del 2019, hemos llevado diversas acciones concretas en recuperación, mantenimiento y protección del patrimonio municipal. En este tiempo, hemos resuelto muchos problemas que tenían varios años de demora”.

Luego, Oliva señaló que “cuando uno actúa en base a las firmes convicciones, compromiso con su palabra, con honestidad y vocación de servicio, se pueden resolver las cosas. Por ejemplo, con el Mercado 3 de Febrero, que fue protegido por muchos uruguayenses. Otro es el edificio de la Terminal, que está por entrar en la tercera etapa de recuperación, y la radicación de los ranchos en Paso Vera norte”.

“¿Por qué mencionamos esto? Para dar a entender a la ciudadanía que uno de los ejes fundamentales de nuestro plan de gobierno es resolver temas patrimoniales que durante años no fueron resueltos”.

Terrenos de La Soñada

Tras esta breve introducción, el intendente de Concepción del Uruguay se refirió a la situación con los terrenos del barrio privado La Soñada, ubicado en el sector oeste de la ciudad.

“Dicho esto, es claro y notorio que esta gestión busca resolver este tipo de problema. No vinimos a hacer negocios inmobiliarios, como se insinuó días pasados. Para resolver estos problemas, fuimos honrados por la elección del voto popular”.

Es por esto que “una de las primeras acciones que hicimos fue abrir el debate en cuanto a la actualización del Código de Ordenamiento Urbano, porque observando el crecimiento demográfico de la ciudad, lo consideramos necesario”.

En cuanto a La Soñada y el debate que se viene dando, Oliva dijo: “primero quiero nombrar algo importante, y es que respeto todas y cada una de las posturas adoptadas, pero hay cuestiones que son necesarias aclarar”.

En primer lugar, puntualizó que “quien diga que hace 15 días que el HCD tomó conocimiento del asunto, está faltando a la verdad, porque hace más de un año que este cuerpo viene tratando la temática. Sucede que hay realidades, y hay intencionalidades sean buenas o malas”.

“Evaluando las peticiones de la nueva administración del barrio privado, este ejecutivo entiende que es razonable analizar la prefactibilidad solicitada, pero encontrándose condicionada al previo cumplimiento de las obligaciones pendientes aún de la primera etapa”, agregó el Presidente Municipal.

Y aclaró: “el proyecto enviado por mí es lo que ingresó al HCD hace más de 15 días, no así el proyecto de La Soñada. Este proyecto data, de al menos, 17 años. Este último, lleva ese tiempo de debate, cuando su desarrollador allá por el 2003, solicitó la autorización municipal para avanzar con la primera etapa del gran terreno o campo ubicado en el oeste de la ciudad y comenzar a venderlos”.

En este sentido, Oliva añadió: “en ese momento, el desarrollador debía ceder una porción de las tierras de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. No se trata de ninguna compra o venta de lotes o terrenos en el presente, entre el Estado y un privado. Es una problemática no resuelta”, es por eso que “el incumplimiento de aquel entonces no fue resuelto, desde el año 2003 hasta este momento. Nosotros no vinimos a hacer negocios inmobiliarios, queremos controlar estos loteos”.

En este orden, el mandatario sostuvo que “otros de los ejes fundamentales de esta gestión, es el cuidado y protección del medio ambiente, porque después de nosotros vienen nuestros hijos y nietos, por lo que debemos ser extremadamente responsables. Es por eso que buscamos resolver los problemas”.

En relación a esto último, hizo hincapié en que “se intimó a La Soñada a que resuelva un problema histórico, el cual sin duda repercutía en toda la ciudadanía, como es la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales en el barrio, ya que hasta entonces se volcaban los líquidos sin los debidos tratamientos”.

La decisión

Oliva luego informó su decisión frente a la problemática: “ya aclarada la situación, quiero contar que hemos escuchado sus voces. Nadie es necio. El proyecto elevado no fue aprobado de manera unánime por el HCD, es por eso que, con el acompañamiento del bloque de Concejales del Frente Creer, por entenderlo necesario y saludable para la democracia, he decidido que vamos a vetar la Ordenanza referente a la propuesta de La Soñada.

Aunque según Oliva, “la voy a elevar nuevamente al HCD a fin de continuar con el tratamiento junto a los Concejales, analizamos la posibilidad que esto sea tratado”.