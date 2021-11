Medidas del BCRA: Conformarán de una mesa de trabajo para buscar alternativas

El ministro de Turismo y Deportes confirmó que trabaja en la conformación de una mesa de trabajo “con todos los actores” tras la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios al exterior.

Los viajes al exterior no podrán ser financiados en cuotas con la medida.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó que la cartera que encabeza trabaja en la conformación de una mesa de trabajo “con todos los actores” para buscar “alternativas que no afecten al sector turístico” en relación a la decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios al exterior.

“Es importante aclarar que no se trata de una prohibición a viajar al exterior, sino de una medida puntual y transitoria vinculada al pago en cuotas, y que aún así existen mecanismos que ofrecen las tarjetas de crédito para evitar comprar el pasaje al contado”, señaló Lammens en declaraciones a Télam.

Y en ese sentido, agregó: “Estamos trabajando para reunir a todos los actores de la industria del turismo en una mesa de trabajo junto con el Banco Central para que esta disposición afecte lo menos posible a un sector que está en plena recuperación”.

Para Lammens, “si bien la reactivación económica está en marcha, la inestabilidad cambiaria continúa y se debe hacer un gran esfuerzo para cuidar los dólares que tiene el Banco Central”.

“Estoy convencido de que lo peor que le podría pasar al turismo es un escenario devaluatorio, que sería el peor de los panoramas para todos ya que implicaría una limitación aún peor para poder viajar al exterior y al mismo tiempo reduciría el movimiento del turismo interno en todo el país, que fue histórico durante los últimos fines de semana largos”, subrayó.

El funcionario sostuvo que “para este gobierno, el turismo es un sector estratégico” y destacó al respecto la aplicación del programa “PreViaje”, al cual calificó como “la mayor inversión del Estado nacional en turismo de la historia” .

“Con el PreViaje” se logró iniciar la reactivación de las agencias y prestadores turísticos e hicimos un gran esfuerzo para mantener este exitoso programa, que ya quintuplicó los resultados de la primera edición y genera expectativas de una temporada de verano histórica, fundamental para nuestras economías regionales”, puntualizó.