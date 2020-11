Mensaje de la CABB: El Oveja Hernández cambió la Selección por el Zaragoza

Tras la desvinculación de Sergio Hernández de la conducción de la Selección Argentina de Básquet, para incorporarse al Zaragoza de España. La CABB emitió un comunicado de despedida: “Nos da felicidad que pueda cumplir su sueño, ojalá vuelva pronto”, dijo el presidente Borro, quien elige continuar con su cuerpo técnico. “Me duele en el alma pero es la chance que esperaba”, agregó Oveja.



La Confederación Argentina anunció la rescisión de contrato de Sergio Hernández y le desea todos los éxitos en la nueva etapa en el Zaragoza de la Liga ACB de España, dejando abierta la posibilidad para que en el futuro vuelva a hacerse cargo del seleccionado mayor nacional. También informa sobre la ida de continuidad del cuerpo técnico que encabezaba Oveja para dirigir las ventanas de FIBA que se disputarán a fin de este mes y en febrero de 2021.



“No hay dudas que Sergio está en el mejor momento de su carrera y que éste era su gran anhelo que nosotros quisimos ayudar a concretar. Por eso nos produce felicidad que pueda cumplir el sueño y de esta manera prestigie a todo nuestro básquet en el máximo nivel mundial. No es sencillo dirigir en Europa y menos aún en la ACB, la mejor liga de ese continente y en un club emblemático en el cual, por caso, dirigió León Najnudel. Nos ponemos felices por él y esperamos que su regreso sea pronto, ojalá para dirigir los Juegos Olímpicos de Tokio”, expresó el presidente Fabián Borro, quien comunicó su idea de que los asistentes de Hernández hasta hoy en el seleccionado se hagan cargo de la dirección técnica en los partidos clasificatorios para la Americup. “No es momento de modificar nada”, agregó.



“Primero quiero agradecer a la CABB, que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa. Aclaro que no me voy porque no esté confirme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo pueda volver a ocupar el puesto en la Selección…”, explicó Hernández, quien habló de la importancia que tuvo esta oferta del Zaragoza. “Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB, y en este caso es Zaragoza, un club histórico, con mucha cultura deportiva, en una ciudad basquetbolera, con un interesante proyecto deportivo y una plantilla muy valiosa. Un combo de cosas que esperaba hace tiempo y se dio justo ahora. Me duele en el alma dejar la Selección, pero es una oportunidad muy buena. Una vez terminado el contrato, decidiré los pasos a seguir…”, cerró informando que su acuerdo firmado con el club español es hasta el fin de esta campaña.



Hernández deja un sello imborrable en la Selección durante sus dos etapas al mando del seleccionado mayor. En 2005, cuando asumió tras la partida de Rubén Magnano, mantuvo al equipo nacional en la elite mundial, clasificándolo a los máximos torneos y logrando grandes resultados, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2008. En su retorno, en 2015, guió a la nueva camada que terminó de explotar en el Mundial 2019, con el subcampeonato mundial. Se va de la Selección con marca de 83-29 en torneos oficiales, aunque quizá sea un hasta luego más que un adiós.