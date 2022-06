Messi, tras la coronación:”Este grupo está preparado para cualquier cosa”

Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina, dejó en claro su alegría tras la goleada por 3-0 ante Italia para coronarse campeón de la Finalissma en Wembley. “La verdad, fue una final hermosa, por lo que vivimos acá, la gente. Lleno de argentinos. Sabíamos que era un lindo escenario para ser campeón y por suerte se nos dio”, expresó el astro de la Albiceleste. A su vez, destacó que hicieron “un partido muy completo”, que cambió con el primer gol, de Lautaro Martínez (con su asistencia). “El segundo tiempo fue espectacular”, agregó.

Por otra parte, el rosarino aseguró que el grupo “viene creciendo cada vez más” y que les sirvió estar diez días juntos en esta ventana de fecha FIFA. “Pudimos ir mejorando cosas que ya tenemos, agregando cosas al juego. Hoy fue una demostración más de que este grupo está preparado para cualquier cosa. Estamos para pelearle a cualquiera”, afirmó en diálogo con ESPN.

Además, destacó la talla del rival: “Hoy era una linda prueba contra Italia, que juega muy bien. Una desgracia que no clasificó al Mundial, tranquilamente puede ser un partido de cuartos o semifinales del Mundial. Es una gran Selección”.

El astro de la Selección Argentina dejó en claro la unión especial de los futbolistas del conjunto nacional: “Cuando estamos juntos nos contagiamos, sacamos fuerza de donde no tenemos. Es el camino. Este grupo, todo lo que hizo, lo hizo de esta manera, jugando de esa manera todos los partidos. Hoy más que nunca. No se puede dar ventaja. Los detalles pueden definir un partido. Por suerte hoy me encontré bien. Cansado por momentos, pero nos contagiamos y nos damos fuerzas para ayudarnos dentro de la cancha”.

“Tenemos todavía que seguir intentando crecer para llegar de la mejor manera al primer partido (NdR: del Mundial de Qatar 2022). Ahora en septiembre será la última vez que nos podemos jugar. Este es el camino, lo tenemos claro. Estamos con mucha ilusión, contentos. Le vamos a seguir metiendo”, sentenció.