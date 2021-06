Messi y Scaloni hablaron tras arribar a Brasil

El capitán del Seleccionado argentino fueel encargado de tomar la palabra junto a Lionel Scaloni en la primera conferencia de prensa del torneo continental.



“Necesitamos una victoria importante. Venimos haciendo las cosas bien, venimos en crecimiento pero necesitamos ganar. Más en el comienzo de la Copa América, donde es importante empezar con los tres puntos porque te da tranquilidad para lo que viene. Sabemos que va a ser muy difícil, que volvemos a jugar contra Chile, que nos conocemos muchísimo. Sabemos el rival duro que nos vamos a encontrar, pero ojalá lo podamos lograr porque va a ser importante para todo el grupo y va a dar la tranquilidad de arrancar con los tres puntos para después seguir”.



“.En ningún momento la Selección dependió de mí. Siempre buscamos hacer un grupo fuerte para conseguir los objetivos. De a poquito nos fuimos haciendo fuertes como equipo, venimos trabajando desde hace tiempo con muchos de los mismos jugadores y la misma idea. Ya pasamos una Copa América y muchos ya tienen la experiencia, seguimos en formación por el buen camino e intentaremos conseguir el objetivo”.

“Llegamos en un buen momento, veníamos de mucho tiempo sin juntarnos y si bien costó al principio, hicimos dos buenos partidos. No pudimos conseguir la victoria pero fuimos creciendo. Estamos contentos con el rendimiento de los dos partidos pero hay que ganar para seguir creciendo”.

“Nos preocupa poder contagiarnos, agarrarnos el Covid-19. Tratamos de cuidarnos y seguir haciendo todo lo que nos dicen, pero no es fácil porque después pasan estas cosas. Jugamos contra las demás selecciones donde también hay riesgos de contagios. Haremos todo lo posible para que no pase, pero no depende siempre de nosotros y puede pasar”.

La Selección Argentina pasó la noche en el Hilton de Barra da Tijuca y desde allí el capitán brindó la conferencia de prensa virtual.