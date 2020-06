Michael Jordan: “Tenemos que ser mejores como sociedad”

Michael Jordan aseguró este sábado que los estadounidenses deben mejorar como sociedad en relación al racismo, tras su anuncio de donación de 10 millones de dólares por los próximos 10 años a organizaciones que luchan por la igualdad racial, justicia social y un mayor y mejor acceso a la educación.



“Los afroamericanos hemos sido abatidos por años. Te hace doler el alma y no podemos aceptarlo más. Este es un punto de inflexión, tenemos que dejar en clara nuestra postura. Tenemos que ser mejores como sociedad en lo racial”, afirmó el nacido en Carolina del Norte durante una entrevista con el programa The Charlotte Observe. La reacción del ex Chicago Bulls se dio luego del crimen de la policía de Minneápolis sobre George Floyd, a quien asesinaron por asfixia según las pericias oficiales.



Jordan, muchas veces criticado por su falta de compromiso sobre temas políticos y de racismo, reflexionó: “Hay que extender una mano, entender que hay desigualdades. Sí, hay que negociar por una mejor policía, pero es más que eso. Nos hemos encontrando con que el racismo es de alguna manera aceptable en algunos círculos”.



“Queremos que esta donación sirva para hacer una diferencia. Abordar el racismo arraigado y apoyar las oportunidades educativas, es un paso muy necesario en nuestra sociedad”, concluyó el seis veces campeón de la NBA con Chicago Bulls, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos.