Milgros Maza otra cara nueva para Rocamora

El primer equipo de básquet femenino de Rocamora se sigue preparando para afrontar la Liga Nacional Femenina 2021, y Mili Maza se convirtió en la nueva incorporación de las Rojas. La talentosa base jugadora de la selección U18 Milagros Maza, oriunda de Sunchales, se suma al plantel en los próximos días.

Mili Maza es la nueva incorporación que realiza el Tomás de Rocamora para afrontar una nueva edición de la Liga Nacional Femenina. La base de 1,70m proviene del Club Deportivo Libertad de Súnchales, donde comenzó la practica a los ocho años, lugar donde creció y se fue formando. “Al principio me tomé el deporte como un hobby. Actualmente es mucho más que eso, es una pasión y un estilo de vida” manifestó Mili.



Conociendo a Milagros Maza: En el 2017 en Mendoza participó en su primer Argentino de Selecciones representando a Santa Fe. Al año siguiente defendió los colores de su provincia (Santa Fe) en Embalse, Córdoba. En ambos torneos fueron campeonas. Para sorpresa de ella, ese mismo año fue convocada a la pre selección Argentina U15, algo inesperado pero muy positivo. Tuvo la oportunidad de viajar a Chile y jugar su primer sudamericano.

El 2019 fue el mejor año y el que mas recuerda. Jugó muchos Torneos y partidos con la selección santafesina viajando a Neuquén para disputar otro Argentino de Selecciones, donde terminaron segundas. En cuanto a la Selección Argentina, viajó Colombia a jugar un nuevo sudamericano en el que obtuvieron el tercer lugar y la clasificación al Pre Mundial, torneo por el que está entrenando actualmente.

En el Club donde jugó todo la vida se consagró Campeona Provincial U17, llegando hasta la final Nacional, donde obtuvieron el tercer puesto. Cerraron el año como campeonas del Torneo local U17 y en Primera división. Muchas experiencias y muchos recuerdos.



¿Representa un nuevo desafío la Liga Argentina?

Estoy muy contenta y ansiosa a la vez, por poder participar de la Liga Argentina este año. Es algo completamente nuevo para mi. No solo porque jamás había disputado el torneo, si no también porque es mi primera vez jugando en otro club distinto a Libertad.



¿Qué conocés de Rocamora? ¿Qué te sedujo de la propuesta?

Conozco el Club porque me ha tocado jugar en contra. Recuerdo algunos partidos de los Argentinos de Clubes y también lo he visto en la Liga Nacional. Siempre me gustó Rocamora, se nota que es un club donde entrenan con muchas ganas.



Fue un 2020 atípico, pero vos tuviste mucha actividad.

El 2020 nos sorprendió a todos por igual. Si bien fue un año en el que no jugamos partidos, creo que pude sacarle mucho provecho. Entrenar desde casa fue un desafío, sobre todo para la cabeza. Eso me sirvió muchísimo para seguir mejorando. Además, a mitad de año comenzamos a entrenar por zoom con la Pre Selección Argentina U18, lo que fue un plus estando en cuarentena. Y ya para fin de año, pude volver a las canchas y retomar el roce que tanto necesitaba.



¿Qué le vas a aportar a Rocamora?

Todavía no tuve la oportunidad de entrenar con el equipo y hablar con la entrenadora para ver realmente cual es mi rol, pero estoy dispuesta a aportar lo que el equipo necesite, ya sea dentro o fuera de la cancha.

¿Qué esperás para este 2021?



Tengo algunas expectativas, pero principalmente espero que sea un buen año deportivo. Quiero disfrutarlo, seguir aprendiendo y sumando experiencias.