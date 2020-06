Ministro de Ciencia y Tecnología: Habló del tratamiento con plasma del Covid-19

En una entrevista con La Prensa Federal y LT11, el ministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvarezza se refirió al trabajo en tiempos de pandemia y el tratamiento de plasma implementado a pacientes con COVID-19 Roberto Salvarezza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, confirmó que, cuando se enteraron que se acercaba la pandemia del Covid-19 a principios de marzo, desde el ministerio se han propuesto darles la mayor cantidad de herramientas al sistema de salud en lo que respecta a la ciencia y tecnología en Argentina.

En un diálogo con el diario La Prensa Federal y Radio Nacional LT11 de Concepción del Uruguay, Salvarezza dijo: “Nos pusimos a trabajar y creo que hoy toda la capacidad científica de la Argentina esta focalizada en dar respuestas y generar herramientas que van desde elementos de diagnóstico como lo son el test de anticuerpos y el plasma híper inmune. También se ha trabajado muchísimo en lo que es respiradores y protección en el personal de salud”.

Además, el Ministro habló sobre el Estado y los científicos argentinos: “Yo creo que a partir de aquí va a ver una gran revalorización del Estado, y dentro del Estado me refiero a áreas como la educación y salud, sin las cuales no hay ciencia. Tenemos otro desafío que será cómo mantener una actividad científica en un mundo cada vez más empobrecido, y sobre todo en Argentina, porque sufriremos una caída del PBI de cerca del 7%. Aun así, debemos hacernos un espacio para mantener a nuestros científicos y que puedan seguir colaborando para justamente continuar pensando en cómo sumar más tecnologías y más valor agregado a la producción, especialmente ahora que hay que poner en marcha al país otra vez”, continuó diciendo Salvarezza, que fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019.

En cuanto al tratamiento de plasma en los afectados con COVID, Salvarezza destacó: “Es una iniciativa que llegó a nuestro país en manos de nuestros científicos en colaboración con colegas extranjeros. En Estados Unidos e Italia, se trató a los enfermos de coronavirus con el plasma de los pacientes ya recuperados que generaron anticuerpos, para evitar que sus cuadros se agraven y que, por lo observado, dio resultado. En el mes de abril se empezaron a elaborar protocolos para su aplicación en Argentina, ya que se debe hacer de forma muy cuidadosa.” resaltó el Ministro.

Este tratamiento, que se llama plasmaféresis, es al que actualmente se está sometiendo el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Por otra parte, se refirió a cómo se vería la Argentina si no hubiese sufrido el coronavirus y dijo que: “Si no tuviésemos el COVID hoy, el país, en lo que respecta a ciencia y tecnología, tenía posibilidades muy importantes para propiciar el desarrollo nuclear. También estaba pendiente la construcción de dos centrales nucleares que estaban planeadas pero que durante cuatro años no hubo progreso alguno.

Además, había avances importantes en el área espacial y desarrollo de la biotecnología, ya sea en agricultura con la soja resistente a sequías, así como también en el área de salud desarrollando insumos para diagnósticos. Estos avances cobran especial significancia si hablamos de exportación, ya que no dependeríamos exclusivamente del valor que SALVAREZZA HABLÓ SOBRE EL TRATAMIENTO DE PLASMA aporta el sector agrícola y ganadero.” Desafíos En tanto al desafío de los científicos en estos tiempos, Salvarezza declaró: “Tenemos el mejor sistema científico de toda Latinoamérica, ya que ningún país en la región pudo ni puede desarrollar la energía nuclear a nuestro nivel y todo lo relacionado a la astronomía como Argentina, inclusive después de cuatro años en los que se dañó inconmensurablemente.

Quizás el desafío mayor sea que, desde la política pública, podamos focalizar esa capacidad que tiene la comunidad científica argentina para poder resolver problemas en nuestro país y que, además, se logre con un criterio federal para responder a las necesidades regionales y provinciales. Por ejemplo, cómo producir, apropiarse y utilizar ese conocimiento científico para aumentar la calidad de vida de nuestros ciudadanos o para mejorar el sistema de salud. Entonces, el gran desafío que tenemos es poder vincular el mundo científico con las necesidades de los ciudadanos y problemas de los mismos.

” En cuanto al futuro tecnológico de nuestro país, el Ministro remarcó: “Argentina tiene una comunidad científica muy fuerte, y si somos inteligentes en el manejo de la misma, en pocos años podríamos estar compitiendo a nivel internacional creando muchas empresas con bases tecnológicas. Hay que mirar un poco para afuera y ver cómo se hicieron y aplicaron esas revoluciones en tecnología en países como, por ejemplo, Corea del Sur. En cuanto al tratamiento de suero híper inmune de equinos, fíjense que el desarrollo del mismo fue principalmente llevado a cabo por la Universidad de San Martín, el Instituto Malbrán, el Conicet y la Universidad de Quilmes.

Entonces necesitamos articular las universidades con centros de investigación científica y ese es una de los objetivos más grandes que tenemos nosotros.” Para concluir, se refirió a la universidad pública y su papel en este contexto: “El valor de la universidad pública es indiscutible, sobre todo en el desarrollo de los kits y el suero híper inmune, en los cuales el papel de las universidades fue central. En el caso del último test de diagnóstico, el desarrollo del mismo se dio en la Universidad de San Martín y la Universidad de Quilmes que son dos universidades del conurbano bonaerense.”, finalizó Salvarezza