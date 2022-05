Mucha acción con la CE 850 en el Autódromo local y una final con polémica

Un gran fin de semana se vivió en el Autódromo de Concepción del Uruguay en una nueva fecha, la tercera, de la Competición Especial 850, una categoría que sigue creciendo en interés de púbico y en interés competitivo también.

La final de la Clase 1 fue apasionante como siempre ofrecen los “Fititos”. Se cayó tempranamente Alejandro Cisneros que quedó relegado en el pelotón, y otro protagonista Fabián Conte, que venia codeándose con el podio termina con problemas de motor casi sobre la línea de llegada, logró el banderazo pero relegado y desparramando aceite. Excelente fue el desempeño de Cristian Conte peleando a la par de Martín Solari que le faltó apenas para sobrepasarlo pero prefirió no arriesgar, apostó a un error del líder que no ocurrió y después prefirió no correr riesgos en un sobrepaso y sumar buenos puntos para el campeonato. Cristian Conte quedó puntero del campeonato. Nico Galmarini terminó tercero, en una buena carrera.

En la clase 2 un gran acierto de la Comisión Autódromo de lograr un reglamento homogéneo que posibilitó un gran espectáculo y un podio multimarca.

Facundo Tamay llegaba en primer lugar en la clase 2, muy emocionado, dejando el campeonato al rojo vivo. Pero la cosa no iba a quedar ahí. Luego de finalizada la tercer fecha del año, que dejara como ganador en pista a Facundo Tamay, seguido por el joven piloto Franco Morend y Juan Martin Alliaud. Resulta objetado por el técnico un elemento en el motor del ganador. Ante la exclusión, Tamay decide apelar la medida y pasa a Federación Automovilística Entrerriana quien determinará la reclasificación o no del piloto uruguayense.